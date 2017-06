Thầy giáo im lặng trước nghi vấn đưa nữ sinh say rượu về nhà riêng đóng kín cửa

Theo báo Người đưa tin, chiều 25/6, nhóm bạn cuối cấp rủ nhau đi liên hoan sau khi kết thúc thi tốt nghiệp lớp 12.

Em P.T.H (học sinh lớp 12C, sống tại xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) say rượu nên thầy Đặng Hồng C. (giáo viên bộ môn tiếng Anh của trường THPT Bình Sơn) đưa về nhà mình tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô.

Sau đó, một nhóm bạn của H đến nhà thầy giáo tìm nữ sinh, gõ cửa nhưng không ai mở. Các học sinh này đã báo với bố của em H.

Báo Phụ nữ Việt Nam tường thuật, khi bố của nữ sinh này cùng công an có mặt, căn nhà vẫn khóa chặt. Thầy C và nữ sinh H ở trong nhà nhưng không mở cửa. Sau khi người dân ồn ào có mặt cùng với tiếng gõ cửa dồn dập từ công an xã, thầy C mới mở cửa.

Tuy nhiên, báo Infonet cung cấp một thông tin khác, là thầy giáo có đưa nữ sinh về nhà mình nhưng vì nữ sinh say rượu chủ động nhờ thầy đưa về nghỉ ngơi. Tại nhà riêng, thầy C đã nhờ vợ chăm sóc nữ sinh nhưng được một lát, vợ thầy có việc nên đã ra ngoài.

Sau đó, một nhóm học sinh đến gõ cửa đã được thầy mở cửa bảo chăm sóc nữ sinh ở tầng 1 còn mình lên tầng 2 nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau, người nhà nữ sinh đến đánh thầy giáo vì lý do học sinh say rượu thầy lại đưa về nhà.

Trước ồn ào dư luận, thầy C từ chối thông tin với báo giới và chưa hề có giải trình với trường THPT Bình Sơn – nơi thầy C đang công tác.

Thầy C nói với báo Infonet: "Bây giờ tôi đang nhiều việc, chưa có thời gian cũng như thông tin đầy đủ để trao đổi về việc này. Một vài ngày nữa tôi sẽ trao đổi lại sau".

Ông Hà Thái Bình, Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn cho biết, sự việc gây xôn xao cả huyện Sông Lô. Tuy nhiên, từ khi sự việc xảy ra, thầy C chưa có báo cáo giải trình nào với Ban giám hiệu nhà trường.

Đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói trên báo Người đưa tin, vụ việc đang được Công an huyện Sông Lô thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan công an đã đưa nữ sinh đi giám định vùng kín và đang đợi kết luận giám định liệu nữ sinh có bị xâm hại hay không làm căn cứ xử lý.