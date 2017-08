Thanh niên phóng nhanh đâm vào xe ngược chiều, 4 thanh niên nằm bất động bên vũng máu, 2 xe máy nát bét

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 20/8 trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời gian trên xe máy mang BKS 66B1 38978 do nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển, lưu thông theo hướng từ TX.Thuận An về TX.Dĩ An với tốc độ nhanh, phía sau có chở theo một người bạn nam.

Khi xe lưu thông đến khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa do phóng nhanh, trời tối lại vào khúc cua khiến nam thanh niên không làm chủ được tốc độ, lạc tay lái rồi lao sang làn đường ngược lại tông trực diện vào xe máy BKS 61N1 7279 do hai thanh niên khác chở nhau.

Cú tông cực mạnh khiến cả hai xe nát bét, hư hỏng nặng. Cả 4 thanh niên ngồi trên hai xe ngã văng xuống đường, nằm bất động bên vũng máu.

Tất cả ngay sau đó được người dân nhanh chóng gọi xe đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ va chạm: