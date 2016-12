“Thánh Muay Thái” diễn võ công tuyệt đỉnh hơn cả Tony Jaa

Buakaw trong bộ phim bon tấn.

Đó chính là tác phẩm bom tấn "The Legend of the Broken Sword Hero" – bộ phim lịch sử với kịch bản khắc họa những chiến binh thời kỳ Ayutthaya của Thái Lan.

Trong bộ phim này, huyền thoại Muay Thái Buakaw là diễn viên chính, thủ vai Phraya Pichai, một chiến binh siêu anh hùng của Thái Lan.

Ấn tượng lớn nhất về bộ phim này chính là những màn võ thuật đẹp mắt được Buakaw thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế.

Dự kiến bộ phim với sự góp mặt của "Hoàng tử Muay Thái" sẽ được khởi chiếu trong năm 2017.

Một số hình ảnh trong phim của Buakaw.

Tất nhiên, không vì bận tham gia đóng phim mà Buakaw lãng quên võ đài. Bởi "Thánh Muay Thái" đang sẵn sàng để thượng đài với đối thủ Tian Xin ở sự kiện Kunlun Fight diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) vào đầu tháng 1/2017.