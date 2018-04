Thanh lý dự án Bright City: Bà bầu, trẻ nhỏ đội nắng đòi nhà trước trụ sở BIDV

Chiều ngày 21/4, hàng trăm hộ dân mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Bright City cầm băng rôn, khẩu hiệu đòi quyền lợi tại Trường đào tạo cán bộ BIDV (773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây cũng là địa điểm BIDV đang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Lý giải về việc chọn thời điểm này để tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ bằng cách mang theo băng rôn, loa đài... chị Nguyễn Thị Hà (người mua nhà tại dự án Bright City) chia sẻ rằng, trên thực tế hội cư dân cũng đã làm việc rất nhiều lần với chủ đầu tư cũng như đề nghị làm việc với BIDV Tây Hà Nội là chi nhánh trực tiếp cho vay dự án này.

Nhưng sau nhiều lần làm việc cư dân và chủ đầu tư không đạt được thỏa thuận, còn BIDV Tây Hà Nội cũng trả lời luôn rằng họ không có trách nhiệm bảo lãnh cho dự án này. Trong khi phía ngân hàng vẫn yêu cầu cư dân phải có trách nhiệm đóng đủ tiền gốc, tiền lãi hàng tháng cho khoản vay mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng tại BIDV.

Cư dân phải mang bánh mỳ theo để chống đói.

"Đến thời điểm này họ chưa có bất kỳ động thái dừng thu gốc thu lãi hay trách nhiệm gì với chúng tôi. Chính vì vậy cư dân phải lên đây làm việc với BIDV ngay tại trụ sở chính này. Hiện tại các cư dân đều đồng loạt thống nhất không đồng ý thanh toán một đồng tiền lãi, tiền gốc nào cho BIDV cả.

Có thể hành động này khách hàng sẽ lâm vào tình trạng nợ xấu và chúng tôi không thể vay thêm ở bất kỳ ngân hàng nào khác. Tuy nhiên chúng tôi chấp nhận cái kết quả đó vì không thể hàng tháng vẫn đóng đủ cả lãi lẫn gốc, trong khi nhà không có và cả 2 bên đối tác xây dựng cùng tài chính lại không có bất kỳ trách nhiệm nào với khách hàng. Đó là điều cực kỳ vô lý", chị Nguyễn Thị Hà khẳng định.

Ngay khi các cư dân kéo đến trụ sợ BIDV để đòi quyền lợi, phía BIDV đã tổ chức ngay một buổi làm việc giữa chủ đầu tư, đại diện cư dân và ngân hàng. Phía bên ngoài trụ sở BIDV, hàng trăm hộ dân vẫn chấp nhận ngồi dưới cái nắng gay gắt với mong muốn BIDV và phía chủ đầu tư AZ Thăng Long có được câu trả lời thỏa đáng.

Những bà bầu mệt mỏi ngồi nghỉ giữa trưa nắng

Theo các hộ dân họ tập trung ở đây ngày từ 11h trưa, mang theo cả bánh mỳ, nước uống, hoa quả chống khát, chống đói. Nhiều trẻ em và phụ nữ có bầu không chịu được sức nóng phải tìm chỗ mát để ngồi.

Chị Nguyễn Thị Ái (cư dân mua nhà tại dự án Bright City), đang mang bầu những tháng cuối nhưng vẫn phải đi tham gia "đòi nhà" cùng mọi người. Theo chị Ái, chị phải bắt xe ôm từ Hoài Đức lên đây từ 11h trưa.

Gia đình chị có hai con nhỏ, bé đầu không may mắn bị bệnh tim và bệnh down. Chồng chị làm nghề tự do, lương tháng của chị cũng chỉ được 4 triệu đồng. Gia đình lại chuẩn bị đón thêm một bé nữa nhưng hiện tại gia đình vẫn phải đi thuê nhà.

"Sau bao năm chờ đợi tưởng có nhà, có chỗ để 'an cư lạc nghiệp' nhưng ai ngờ chủ đầu tư , BIDV lại vô trách nhiệm với chúng tôi. Trường hợp như của tôi mua một căn tại tòa A2, tiền BIDV đã giải ngân vào chủ đầu tư là 70% giá trị căn hộ thế nhưng thực tế chỉ mới làm được 40 -50 %.

Khi hỏi dòng tiền của khách hàng BIDV đã quản lý như thế nào, số tiền đó đã đi đâu thì ngân hàng không trả lời được. BIDV không giám sát được tiến độ thực tế trên công trường nhưng vẫn rót vốn, đấy là sự vô trách nhiệm của BIDV đối với khách hàng", chị Ái bức xúc lên tiếng.