Thần đồng và “Siêu nhân” Việt Nam phối hợp tuyệt đỉnh, khiến Trung Quốc ôm hận

Cặp đôi cùng sinh năm 1996 của nền AOE Việt Nam vừa trải qua một ngày thi đấu thành công và làm mãn nhãn người hâm mộ khi đánh bại bộ đôi Sơ Luyến – Nhãn Tử của nền AOE Trung Quốc theo cách vô cùng thuyết phục ở thể loại 2vs2 Shang thuần tiễn.



Điều đặc biệt nhất trong trận đấu giao hữu này chính sự kết hợp gần như hoàn hảo của "Thần đồng" Chim Sẻ Đi Nắng và "Siêu nhân" Bibi ở thể loại 2vs2 Shang thuần tiễn, để rồi giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Mặc dù Chim Sẻ và Bibi ít khi đánh cặp cùng nhau nhưng ngay trong C đấu đầu tiên, cặp đôi Việt Nam đã phô diễn sức mạnh khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0 nhờ sự phối hợp hiệu quả, đặc biệt là khả năng tấn công phũ phàng.

Sang C đấu thứ 2, bộ đôi Trung Quốc có sự kháng cự mạnh mẽ. Tuy nhiên, cặp "song sát" của Việt Nam vẫn biết cách tận dụng sở trường là lối đánh phát triển "tay to" cùng khả năng công thủ toàn diện để giành chiến thắng 3-2.

Game thủ trẻ Bibi có sự kết hợp rất tốt với Chim Sẻ Đi Nắng.

Đến C đấu cuối cùng, bộ đôi Việt Nam do gặp những bất lợi về địa hình nên đã để thua với tỷ số 2-3. Tuy nhiên, việc Chim Sẻ Đi Nắng – Bibi đánh bại đối thủ ở 2 trong tổng số 3 C đấu cũng là kết quả làm hài lòng tất cả những người hâm mộ AOE Việt Nam.

Đây là cơ hội để bộ đôi game thủ Việt Nam có màn tập dượt quan trọng nhằm hướng tới giải Việt Trung – sẽ khởi tranh trong ít ngày nữa, dù ở giải này, bộ đôi Sơ Luyến – Nhãn Tử sẽ không tham dự.

Tại giải AOE Việt – Trung sắp tới, việc sắp xếp các cặp đấu ở thể loại 2vs2 Shang thuần tiễn vẫn chưa chính thức được chốt.

Tuy nhiên, sau trận đấu giao hữu vừa diễn ra, Chim Sẻ Đi Nắng hoàn toàn có thể kết hợp với Bibi để trở thành một trong những ứng viên sáng giá, có thể cạnh tranh với Hồng Anh – Truy Mệnh của Việt Nam hay Shenlong – Tiểu Thủy Ngư của Trung Quốc để hướng tới chức vô địch.

Theo lịch, đoàn AOE Trung Quốc với 16 game thủ sẽ sang Việt Nam vào ngày 2/7 để tham dự giải Việt – Trung, khởi tranh 1 ngày sau đó.