Thám tử Premier League: Man United "sống khỏe" nhờ vệ binh cuối cùng của Mourinho

Fantasy Premier League (FPL) là trò chơi do website chính thức của Premier League tổ chức. Ở đó người chơi đóng vai một HLV và có một ngân quỹ ảo 100 triệu để mua cầu thủ tại giải Ngoại hạng (giá một cầu thủ thường dao động từ 4-13 triệu). Mỗi HLV sẽ xây dựng đội hình cho riêng mình và dựa trên kết quả các vòng đấu ngoài đời thực để tính điểm. Những người chơi FPL hàng đầu có tỉ lệ dự đoán đúng tỉ số trận đấu cũng như phong độ cầu thủ rất cao. "Thám tử Premier League" sẽ dựa trên tư vấn của FPL để đưa ra những điểm đáng chú ý nhất trước mỗi lượt trận.



2 pha lập công trong 2 trận liên tiếp đem lại những thắng lợi quan trọng, hơn lúc nào hết, CĐV Man United đang tràn đầy niềm tin vào Rashford.



Sức trẻ, bầu nhiệt huyết cùng sự tự tin của tiền đạo 19 tuổi giúp Quỷ đỏ bớt lo lắng khi Ibrahimovic, Mata chấn thương, Martial, Lingard sa sút còn Mkhitaryan lúc tỏ lúc mờ.

Tuy nhiên, chỉ như vậy chưa thể đảm bảo một kết quả tốt trong chuyến làm khách trên sân của Burnley vào Chủ nhật này. Bởi đơn giản, đối thủ mà Man United sắp đương đầu luôn cực kỳ nguy hiểm khi được chơi tại "thánh địa" Turf Moor.

Burnley là đối thủ rất khó chơi.

Đến thời điểm này của mùa giải, Burnley đã giành tới 32 điểm ở sân nhà, hơn cả Man United lẫn Man City. "Chảo lửa" Turf Moor từng chứng kiến những đội bóng sừng sỏ như Chelsea, Everton hay Liverpool phải ôm hận.

Trước khi nghĩ đến chuyện giành trọn 3 điểm, Man United cần giữ sạch lưới trước đã. Đúng giai đoạn quan trọng, Smalling, Phil Jones và Rojo lại đồng loạt chấn thương. May mắn thay, Mourinho vẫn còn một "vệ binh" mang tên Eric Bailly.

Theo những chuyên gia của FPL, Bailly không chỉ hoàn thành tốt công việc của mình mà còn đủ sức bóc lọt cho người đá cặp dự kiến là Daley Blind lúc cần thiết.

9 trận gần nhất hậu vệ người Bờ Biển Ngà đá chính, Man United chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn. Tổng số lần ngăn chặn đối phương của anh từ đầu mùa nhiều thứ 3 trong đội, sau Phil Jones và Rojo.

Tính từ đầu năm 2017, Eric Bailly được trang thống kê bóng đá nổi tiếng Squawka chấm điểm trung bình cao thứ nhì Man United. Người duy nhất được đánh giá xuất sắc hơn anh là Ander Herrera.

Những vòng đấu cuối là lúc các đội bóng cần đến sự tỏa sáng từ ngôi sao để chạy nước rút trên BXH.

Bảo vệ an toàn khung thành của De Gea, giúp Man United lọt vào top 4, Bailly sẽ có mùa giải đầu tiên tạm gọi là "về đích an toàn" tại sân Old Trafford.