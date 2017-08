"Thái tử phi" Yoon Eun Hye: Sự nghiệp 11 năm tan nát vì scandal gian dối

Thái tử phi Shin Chae Kyung và hào quang của Yoon Eun Hye



Trước khi đến với sự nghiệp phim ảnh, Yoon Eun Hye đã đợc nhiều người biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Baby V.O.X. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye chuyển hướng theo con đường diễn xuất.

Khi nhận vai Thái tử phi Shin Chae Kyung, Yoon Eun Hyu phải đối mặt với rất nhiều lời chê bai từ phía khán giả. Nhiều người nói, cô ca sĩ Yoon Eun Hyu sẽ làm hỏng mất hình ảnh nàng Thái tử phi đáng yêu mà mọi người kỳ vọng.



Bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, Yoon Eun Hyu hiểu rằng nếu cô muốn thực sự bước vào nghiệp diễn thì phải nói chuyện bằng tác phẩm. Chính vì thế, Yoon Eun Hyu đã dùng hết sức mình để nghiên cứu kịch bản, học diễn xuất và thường xuyên lắng nghe góp ý của đạo diễn.

Bằng tất cả nỗ lực, vai cô học sinh ngây thơ hồn nhiên và hậu đậu Chae Kyung do Yoon Eun Hye thủ vai đã đưa cô lên hàng sao chỉ trong một đêm. Với vai diễn này, Yoon Eun Hye đã xua tan mọi suy nghĩ rằng cô chỉ là bình hoa di động.

Nhiều người đánh giá rằng Yoon Eun Hye may mắn khi với vai chính đầu tay trong cuộc đời đã gặt hái được thành công đến vậy.

Sau Goong, sự nghiệp của Yoon Eun Hye lên như diều gặp gió. Cô trở thành cái tên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc thời điểm ấy. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim tìm đến Yoon Eun Hye. Cát sê của người đẹp Hoàng Cung cũng được đánh giá là cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc ngày ấy.

Bị cả làng giải trí tẩy chay sau scandal đạo nhái

Sau Hoàng Cung, Yoon Eun Hye tiếp tục đảm nhận vai chính trong Tiệm cafe hoàng tử đóng cùng tải tử Goong Yoo. Chuyện tình hài hước nhưng không kém phần lãng mạn của nhân vật Go Eun Chan do cô thể hiện và Choi Han Kyul (Goong Yoo) cũng nhận được nhiều lời tán thưởng từ phía người xem.



Không dừng lại tại đó, năm 2012, Yoon Eun Hye lại chứng tỏ sự duyên dáng với các vai diễn của mình bằng hình ảnh người đẹp tội nghiệp trong I Miss You.

Ngoài ra, Yoon Eun Hye còn góp mặt trong các bộ phim như: The Vineyard Man (Chàng Trai Vườn Nho), Take Care of the Young Lady (Chàng Quản Gia Của Tôi), Lie to Me (Lời Nói Dối Định Mệnh), Marry Him If You Dare (Cưới Anh, Em Dám Không)...

Một thời gian, Yoon Eun Hye định hướng sự nghiệp phát triển sang Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc nhanh chóng chào đón hình ảnh nữ thần Hàn Quốc trong hàng loạt dự án.

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Yoon Eun Hye còn đẩy mạnh phát triển mảng thời trang. Người đẹp nhanh chóng gặt hái được những thành tựu trong lĩnh vực thiết kế thời trang.



Thời điểm ấy, Yoon Eun Hye có tất cả, sự nghiệp, thành công và danh tiếng.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn vào scandal 2015 khi Yoon Eun Hye bỗng chốc trở thành kẻ đạo nhái đáng ghét.

Khi bị tố ăn cắp ý tưởng, Yoon Eun Hye không chỉ phủ nhận mà còn cho rằng nhà thiết kế đã dựa vào tên tuổi của cô để quảng bá cho bộ sưu tập mới. Chính thái độ này khiến Yoon Eun Hye trở thành kẻ ăn trộm trơ trẽn trong mắt khán giả Hàn.



Bị tẩy chay, người đẹp đành tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Suốt 2 năm qua, Yoon Eun Hye chưa trở lại làng giải trí. Những người hâm mộ xưa luôn tỏ ra tiếc nuối nàng Thái tử phi một thời.