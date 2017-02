Thái Lan: Khách hàng đầy tiềm năng của ngành sản xuất vũ khí Trung Quốc

Theo tạp chí The Diplomat, mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Thái Lan đang ngày càng trở nên sâu sắc trong những năm gần đây. Nguyên nhân là do quan hệ Mỹ - Thái Lan sụt giảm sau cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014 tại đất nước Chùa Vàng.

Những điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa Bangkok và Bắc Kinh phải kể tới cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa hai nước, kế hoạch mua sắm vũ khí từ xe tăng cho tới tàu ngầm cũng như kế hoạch mở một nhà máy sản xuất vũ khí chung giữa hai nước.

Xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-3000 do Trung Quốc sản xuất

Trong đó, năm 2017 sẽ ghi nhận một số kết quả đầu tiên sau quá trình đàm phán giữa hai nước. Điển hình, giới chức Thái Lan hy vọng họ sẽ nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc sản xuất vào cuối năm nay. Thương vụ này từng bị tạm ngừng hồi năm ngoái do vấp phải sự chỉ trích từ dư luận về việc liệu Thái Lan có thực sự cần mua tàu ngầm.

Ngoài tàu ngầm, Trung Quốc cũng sẽ chuyển giao loạt xe tăng mới cho Thái Lan. Chia sẻ với Reuters, hồi tuần trước, Tướng Chatudom Thittasiri, Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan cho hay, Bangkok sẽ chi khoản tiền 2 tỷ baht (57 triệu USD) trong 3 năm tới để mua 10 xe tăng và xe phụ trợ của Trung Quốc.

Trong khi đó, hồi đầu tháng Một, tờ Bangkok Post dẫn lời Tướng Chalermchai Sittisat, Tư lệnh quân đội hoàng gia (RTA) Thái Lan cho biết trong năm 2017, quốc gia này sẽ mua thêm xe tăng của Trung Quốc đồng thời giảm số lượng xe tăng đặt mua của Ukraine.

Bởi hiện tại, Thái Lan đang mong muốn thay thế các xe tăng M41 của Mỹ mà nước này đã mua từ năm 1957. Việc Thái Lan quyết định chọn Trung Quốc là nhà cung cấp xe tăng diễn ra sau những trục trặc liên quan tới thương vụ chuyển giao xe tăng T-84 Oplot từ Ukraine.

Hồi năm ngoái, RTA cũng đã chính thức ký hợp đồng mua xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-3000 hay còn gọi là VT-4 do Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc sản xuất. Theo đó, Thái Lan trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua xe tăng MBT-3000 của Trung Quốc.

Theo bản hợp đồng trên, Thái Lan sẽ mua 28 chiếc MBT-3000 với tổng giá trị là 150 triệu USD. Tuy nhiên, doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc sẽ còn gia tăng khi RTA được cho muốn mua thêm xe tăng và số lượng lên tới 150 chiếc.

Còn hiện tại, số lượng chính xác số lượng xe tăng mà Thái Lan muốn mua của Trung Quốc trong năm 2017 vẫn chưa được công bố. Song theo Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, con số này ít nhất là trên 20 chiếc.

Sau cuộc đảo chính năm 2014, Trung Quốc là một trong số ít quốc gia công nhận chính quyền quân sự cầm quyền tại Thái Lan.

Trong khi đó, Mỹ đã lên tiếng phản đối đồng thời ngừng cung cấp 4,7 triệu USD nằm trong gói viện trợ an ninh cho Thái Lan. Mỹ cũng đã hủy bỏ một số thỏa thuận an ninh với Thái Lan. Đây là một phần lý do khiến Thái Lan trở thành khách hàng đầy tiềm năng đối với các nhà sản xuất vũ khí tại Trung Quốc.