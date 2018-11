Thái Bình: Nguyên Chủ tịch xã và Phó Chủ tịch bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Thu (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư); khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Thịnh (44 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch xã Xuân Hòa) để điều tra về tội Vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2018, lợi dụng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cánh đồng mẫu lớn, Nguyễn Quang Thu và Nguyễn Tiến Thịnh đã lập khống chứng từ quyết toán hoàn thành công trình, để rút ruột 366,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Sau đó, hai cán bộ này chỉ đạo sử dụng vào xây dựng công trình không thuộc phương án xây dựng cánh đồng mẫu lớn do Hợp tác xã nông nghiệp xã Xuân Hòa lập đã được thẩm định.

Công trình này không thuộc nguồn phân bổ ngân sách theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình) đang mở rộng điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo luật định của pháp luật.