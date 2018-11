Tên nghiện ma túy trốn thi hành án ở Tiền Giang đến An Giang lại gây án

Ngày 18/11, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Thành Tý (35 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang) theo lệnh truy nã về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, bị can đang được di lý từ quận 12 (TP.HCM) về miền Tây để điều tra.



Theo cảnh sát, trước khi bị Công an An Giang truy nã vào tháng 6/2018, Tý từng bị Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bắt giữ vào tháng 7/2016. Lúc đó, Tý mua 3 gói ma túy đá mua từ TP.HCM rồi mang về TP Mỹ Tho tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện. Ngày 9/3/2017, Tý được tại ngoại.

Tháng 8/2017, Tý bị TAND TP Mỹ Tho phạt 3 năm 6 tháng tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tý sau đó trốn thi hành án và đến An Giang lại tiếp tục Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài "thành tích" bất hảo trên, năm 2014, Tý từng bị TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) phạt 3 năm 6 tháng về tội Cướp giật tài sản.