Tehran nổi nóng, tuyên bố Anh sẽ bị "vả vào mặt" vì dám chiếm giữ tàu chở dầu Iran

Theo Fox News, ngày hôm qua (12/7), Giáo sĩ Kazem Sedghi, một cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã tuyên bố trước các tín đồ trên kênh truyền hình quốc gia rằng Anh nên lo lắng về những hậu quả quốc gia này có thể hứng chịu vì những hành vi gây hấn ngoài vùng biển Gibraltar.

"Lực lượng mạnh mẽ của Iran sẽ vả vào mặt Anh vì dám chiếm tàu chở dầu của Iran," giáo sĩ này tuyên bố.



Lời cảnh báo của ông Sedghi được đưa ra giữa lúc chính phủ Iran yêu cầu Anh ngay lập tức thả tàu chở dầu mà hải quân Anh đã bắt giữ vào tuần trước vì nghi ngờ vi phạm cấm vận của Châu Âu và đưa dầu tới Syria.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cáo buộc London đang "chơi một trò chơi nguy hiểm" sau khi cảnh sát ở Gibraltar - lãnh thổ ở nước ngoài của Anh ở phía nam Tây Ban Nha - nói rằng họ đã bắt giữ thuyền trưởng và những nhân vật quan trọng trên tàu chở dầu Iran.

"Đây là trò chơi nguy hiểm và sẽ có hậu quả xấu," ông nói.

Trong khi đó, Gibraltar cho biết quyết định bắt giữ tàu Iran là do khu vực này tự quyết định và không phải do nhận lệnh từ bất kì chính phủ nào, mặc dù các quan chức Tây Ban Nha trước đó nói vụ can thiệp đã được thực hiện theo yêu cầu từ Mỹ.

"Tất cả những quyết định liên quan tới vấn đề này đã được đưa ra sau khi chính phủ Gibraltar tin rằng có đủ bằng chứng để cho thấy con tàu đã vi phạm cấm vận của EU đối với Syria," Fabian Picardo, người lãnh đạo khu vực, trả lời phóng viên.

"Không có bất kì yêu cầu chính trị nào từ bất kì chính phủ nào nói rằng Gibraltar nên hay không nên hành động."

Được biết, tàu chở dầu bị thu giữ chứa khoảng 2,1 triệu thùng dầu thô nhẹ của Iran.

Gần đây, Iran đã bắt đầu làm giàu Uranium vượt qua ngưỡng giới hạn đã đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với nhóm P5+1 để đáp lại phản ứng của tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc rút Mỹ khỏi hiệp ước. Ông Trump cũng đã bắt đầu áp dụng lại các cấm vận cứng rắn hơn đối với dầu mỏ xuất khẩu của Tehran, khiến tình hình khủng hoảng kinh tế của Iran trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.