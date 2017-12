Tàu SAR 411 cứu 9 ngư dân gặp nạn trên biển ở Nghệ An

Khoảng 1 giờ sáng nay (8-12), tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đã cứu, đưa 9 ngư dân cùng quê Nghệ An và lai dắt con tàu gặp nạn mang số hiệu NA-94113-TS về cập Cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 tiếp cận tàu cá bị nạn NA-94113-TS.

Trước đó, ngày 6-12, khi 9 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên con tàu NA-94113-TS, cách bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh chừng 50 hải lý thì gặp gió mùa về, nước tràn vào khoang máy.

Do nước tràn vào nhiều nên hỏng máy, mất khả năng điều khiển con tàu. Trong khi đó gió mùa mạnh cấp 6-7, sóng cao 2 – 3m.

Các ngư dân cho biết, thời điểm đó, đã dùng các biện pháp khắc phục sự cố, chống chìm tàu nhưng không hiệu quả.

Trước tình hình cấp bách, thuyền trưởng tàu NA-94113-TS đã điện cầu cứu qua hệ thống trực ban của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Đưa các ngư dân bị nạn lên Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411

Khi nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm đã lập tức đưa ra các hướng dẫn an toàn cho thuyền trưởng để giảm thiểu nguy cơ chìm tàu, chuẩn bị phương án sẵn sàng cứu nạn khi cần thiết.

Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh thông tin, trực ban Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thấy xung quanh tàu cá bị nạn không có tàu nào hoạt động để nhờ ứng cứu.

Được sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ GTVT, Cục hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 lên đường đi cứu nạn tàu cá NA-94113-TS và 9 ngư dân.

Các ngư dân may mắn được cứu, đưa lên tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 hành trình đi cứu nạn trong điều kiện thời tiết biển phức tạp, sóng to, gió lớn, sương mù dày đặc trên biển.

Đến 17 giờ chiều 7-12, lực lượng cứu nạn trên tàu SAR đã tiếp cận thành công tàu cá NA-94113-TS. Lúc này, thuyền viên trên tàu đã rất mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với sóng dữ.

Sau khi tiến hành chăm sóc y tế, hồi phục sức khoẻ cho các thuyền viên, tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đã đưa 9 thuyền viên về bờ an toàn. Con tàu NA-94113-TS cũng được lai dắt, đưa về bờ để sửa chữa.

Bộ GTVT và cục Cục Hàng hải Việt Nam đã gửi quà tặng và động viên 9 ngư dân trên.