Tập đoàn FLC đã đổ bao nhiêu tiền vào Bamboo Airways?

Ồ ạt đầu tư ngoài ngành, nhưng Bamboo Airways vẫn dẫn đầu các khoản góp vốn của Tập đoàn FLC.



Năm 2018 và 2019 là hai năm bản lề cho hoạt động trong lĩnh vực y tế của Tập đoàn FLC, khởi động bằng dự án Khu công nghiệp Y Dược Công nghệ cao FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh, đã được Bộ Y tế chấp thuận về đề xuất đầu tư trong năm 2018.

Tiếp đó là Tập đoàn FLC khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường trong tháng 2/2019, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỉ đồng, được xem là dự án bệnh viện đa khoa lớn nhất tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận.

Đối với hàng không, Bamboo Airways dự kiến khai thác 17/21 sân bay nội địa, mở rộng phủ sóng trên các đường bay quốc tế từ quý II/2019, đặt kế hoạch bay thẳng thị trường Mỹ từ quý IV/2019 hoặc đầu năm 2020.

Theo thông điệp gửi các cổ đông của ông Trịnh Văn Quyết, đội máy bay sẽ được chuẩn hóa với khoảng 40 máy bay hiện đại ngay trong năm nay, với dòng Airbus A321 Neo cho máy bay thân hẹp và Boeing 787 cho máy bay thân rộng.

Hiện tại, công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là công ty con, do FLC Group sở hữu 100% vốn và đã thực hiện góp vốn hơn 358 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn FLC cho thấy doanh nghiệp vẫn còn khoản góp vốn trị giá 1.058 tỉ đồng chưa thực hiện tại Bamboo Airways. Như vậy, Bamboo Airways đang dẫn đầu các khoản góp vốn của Tập đoàn FLC.

Ngoài hãng hàng không đình đám, tháng 1/2018, Tập đoàn FLC mắt thương hiệu nước khoáng Natuza và thành lập Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC (FLCJ).

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 cho thấy doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch HĐQT đã góp vốn ban đầu hơn 200 tỉ đồng vào công ty CP Nước giải khát FLC và gần 90,6 tỉ đồng vào công ty TNHH Vàng bạc Đá quý FLC.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao được Tập đoàn FLC định hướng phát triển trở thành một mảng kinh doanh chính trong chuỗi giá trị. Hàng loạt dự án trồng rau củ quả công nghệ cao trên quy mô lớn tại Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định và sắp tới là Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Thuận, Kon Tum, Sóc Trăng… đang từng bước được triển khai.

Đứng trước bài toán doanh thu và lợi nhuận suy giảm

Mặc dù công bố nhiều dự án đầy triển vọng nhưng các công bố báo cáo thường niên năm 2018, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2019 và kết quả giải trình cho thấy cả hai doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch HĐQT là FLC Faros và FLC Group có dấu hiệu sụt giảm doanh thu và lợi nhuận.

FLC Group công bố lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng hơn 84,7 tỉ đồng so với năm 2017. Tuy nhiên, bước sang năm tài chính mới, doanh nghiệp lại chứng kiến lợi nhuận sau thuế quý 1-2019 chỉ đạt 8,1 tỉ đồng, suy giảm 92% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn rất nhiều so với ba quý liền kề.

Nguyên nhân suy giảm là do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm. Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm 63% và chi phí bán hàng tăng đến 110%.

Tính tới thời điểm cuối năm 2018, FLC Faros đã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư vào dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn, từ hơn 478 tỉ đồng lên gần 682 tỉ đồng, tăng thêm khoảng 204 tỉ đồng

Đối với FLC Faros, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 suy giảm lần lượt 31,26% (tương ứng 1.675,63 tỉ đồng) và 78,19% (tương ứng 663 tỉ đồng) so với năm 2017. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2019 của FLC Faros cũng cho thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.

Theo lý giải từ phía doanh nghiệp, doanh thu còn thấp do công ty đã triển khai thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán.

Được biết, tính tới thời điểm cuối năm 2018, FLC Faros đã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư vào dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn, từ hơn 478 tỉ đồng lên gần 682 tỉ đồng, tăng thêm khoảng 204 tỉ đồng. Bên cạnh đó, dự án Green Home cũng được bổ sung thêm trên 57 tỉ đồng.