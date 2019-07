Tạp chí danh tiếng Mỹ bầu chọn Hội An là thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019

Ngày 16/7, người dùng bất ngờ khi trông thấy hình ảnh của Hội An, thành phố cổ kính của Việt Nam, xuất hiện trên Google Doodle.



Đó là hình ảnh chùa Cầu, một biểu tượng quen thuộc của đất và con người Hội An, nên thơ và đầy quyến rũ trong Lễ hội đêm rằm vào những dịp trăng tròn, 14-15 âm lịch hàng tháng.

Không chỉ đèn lồng nhiều màu sắc được treo trên những ngôi nhà cổ kính mà còn có ánh sáng lung linh, huyền ảo của đèn hoa đăng được thả trên sông Hoài. Tất cả tạo nên một sức hút khó tả của Hội An, thành phố cổ kính và mộng mơ của Việt Nam.

Phố cổ Hội An xuất hiện trên Google Doodle vào ngày 16/7. Ảnh: Google Doodle

Chưa hết, mới đây, vượt qua những cái tên nổi tiếng như Rome, Mexico hay Tokyo, Hội An còn được Travel and Leisure, tạp chí du lịch hàng đầu ở Mỹ, bình chọn là thành phố tốt nhất trên thế giới vào năm 2019.

Kết quả được Travel and Leisure đưa ra dựa trên bình chọn, đánh giá và chia sẻ của các độc giả. Không chỉ có nhiều nét văn hóa cổ kính, phố cổ Hội An còn rất được lòng du khách nước ngoài khi nơi đây có nhiều người dân thân thiện, không khí trong lành, thơ mộng và đặc biệt là có ẩm thực hấp dẫn.

Với số điểm lên tới 90,39/100, phố cổ Hội an xuất sắc trở thành điểm đến du lịch tốt nhất trong năm 2019 do độc giả của tạp chí Travel and Leisure bầu chọn.

Dưới đây là danh sách 15 thành phố tốt nhất được tạp chí Travel and Leisure bầu chọn trong năm 2019.

1. Hội An (Việt Nam) - 90,39 điểm

Ảnh: Hadynyah/Getty Images

2. San Miguel de Allende (Mexico) - 90,23 điểm

Ảnh: Mint Images/Getty Images

3. Chiang Mai (Thái Lan) - 89,56 điểm

Ảnh: Jung Getty/Getty Images

4. Mexico City (Mexico) - 88,3 điểm



Ảnh: Reinier Snijders/Eyeem/Getty Images

5. Oaxaca (Mexico) - 89,16 điểm

Ảnh: Javier Garca/Getty Images

6. Ubud (Indonesia) - 89,08 điểm

Ảnh: Tunart/Getty Images

7. Tokyo (Nhật Bản) - 88,95 điểm

Ảnh: Matteo Colombo/Getty Images

8. Kyoto (Nhật Bản) - 88,42 điểm

Ảnh: Totororo/Getty Images

9. Florence (Italy) - 88,26 điểm

Ảnh: Suttipong Sutiratanachai/Getty Images

10. Udaipur (Ấn Độ) - 87,8 điểm

Ảnh: Brandon Rosenblum/Getty Images

11. Rome (Italy) - 87,34 điểm



Ảnh: Alexander Spatari/Getty Images

12. Charleston (Mỹ) - 87,04 điểm



Ảnh: Tashka/Getty Images

13. Seville (Tây Ban Nha) - 86,65 điểm

Ảnh: Dermot Conlan/Getty Images

14. Santa Fe (Mỹ) - 86,59 điểm

Ảnh: Denistangney JR/Getty Images

15. Bangkok (Thái Lan) - 86,52 điểm

Ảnh: Pakphipat Charoenrach/Getty Images