Tạm giam 1 đối tượng về tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 4-9 cho biết, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc (SN 1964), đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, được Quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam

Theo đó, ngày 1-9, các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Túc đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình thi hành. Vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

Link gốc: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tam-giam-1-doi-tuong-ve-toi-danh-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen-nhan-dan/740277.antd