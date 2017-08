Tài xế xe cứu thương đánh nhân viên cây xăng nhập viện vì không cho đổ chịu

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 9/8, một chiếc xe cứu thương mang BKS 20A - 178xxx vào cây xăng dầu số 52 thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Bắc Thái có địa chỉ tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để đổ xăng.

Tuy nhiên, khi anh Hoàng Văn C. (là nhân viên của cây xăng) tiến hành bơm xăng thì tài xế điều khiển xe cứu thương nói không có tiền, muốn đổ chịu.

Lúc này, anh C. trả lời theo quy định của công ty thì không được bán chịu cho khách. Ngay lập tức, tài xế xe cứu thương đã lao vào đánh anh C. tới tấp.

Bị đánh bất ngờ, anh C. liền bỏ chạy và vòi bơm xăng vẫn còn cắm vào nơi đổ xăng của xe cứu thương.

Sự việc anh C. bị đánh một phần camera an ninh của cây xăng đã ghi lại được.

Sau khi đánh anh C. tài xế này không trả tiền và lên xe lái xe bỏ đi.

Do bị đánh chấn thương nặng, anh C. nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện C Thái Nguyên.

Bà Trần Thị Huế, quản lý cửa hàng xăng dầu số 52 xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện anh Hoàng Văn C. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện C. Thái Nguyên.

Bà Huế cũng cho hay, tài xế xe taxi đến đổ xăng chịu và đánh anh C. vào ngày 9/8, chỉ là một khách hàng bình thường và không có quan hệ gì với cửa hàng.

Ông Dương Minh Soát – Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xác nhận sự việc xảy ra và cho biết, người lái xe cứu thương có hành vi hành hung nhân viên cây xăng thời điểm xảy ra sự việc có uống rượu.

Trong quá trình lái xe đầu óc người này có vấn đề, nên mới xảy ra sự việc như vậy.