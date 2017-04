Tài xế taxi tông thẳng xe vào tên cướp trên đường phố Sài Gòn

Ngày 21/4, Công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng cướp giật giỏ xách và kéo lê cô gái trên đường.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Theo đó, khoảng 6h ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967, ngụ TPHCM, là nhân viên lái xe taxi của hãng Mai Linh) trên đường từ bãi giao ca đến đường Hoàng Văn Thụ để chuẩn bị 1 ngày làm việc.

Ngay khi vừa lưu thông đến đoạn dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả thuộc phường 2, quận Tân Bình thì ông Hoàng nghe tiếng hô hoán "cướp, cướp..." của 1 cô gái phía trước. Vừa dứt tiếng hô hoán thì có 1 nam thanh niên cầm theo chiếc túi xách điều khiển xe máy bỏ chạy về phía ngược chiều với xe của mình.

Nghi thanh niên kia là cướp nên ông Hoàng đã điều khiển xe mình lao thẳng xe vào tên cướp khiến cả người và xe ngã ra đường. Bị ông Hoàng tông bất ngờ, nam thanh niên bị té vào lề đường, bò dậy rồi chạy bộ trên đường phố để thoát thân để lại túi đồ và chiếc xe máy đi cướp.

Nhận tin báo, Công an phường 2, quận Tân Bình có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera ghi nhận vụ việc, truy xét đối tượng. Phía ông Hoàng cũng đã đến Công an phường 2, quận Tân Bình tường trình lại toàn bộ sự việc và cùng công an trao trả lại tài sản cho cô gái.

Ông Hoàng làm việc tại Công an.

Kể lại sự việc, tài xế Hoàng vẫn chưa hết hồi hộp: "Bất kỳ lái xe Mai Linh nào khi mới vào làm việc tại công ty đều được đào tạo bài bản về cách phòng vệ và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết cũng như đạo đức người lái xe. Chứng kiến cảnh ngang trái giữa đường, tôi không đành lòng..."

Tài xế Hoàng.

Tài xế Hoàng nói, "Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng lo sợ, phần vì để bảo vệ tài sản công ty, phần do xe mình là ô tô, nhỡ đâm vào họ, dù có đang truy bắt tội phạm đi chăng nữa, nhưng họ cũng là con người, có cuộc sống, gia đình. Nhỡ gây tai nạn nghiêm trọng thì sao?

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của một công dân, tôi đã quyết định nhanh, tôi tông thẳng xe vào tên cướp, hắn ngã xuống và tôi lấy lại được đồ cho người bị hại, chỉ tiếc là đã để hắn chạy mất, bỏ lọt tội phạm..."