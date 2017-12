Tài xế "nhờ" 20 xe máy để... dừng chiếc bán tải lại

Đoạn video được camera an ninh thu được cho thấy chiếc xe bán tải lao thẳng vào dàn xe máy để bên ngoài sân, tiến sát vào cửa phòng tập gym. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 6/12 (cùng ngày video được đưa lên facebook) ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.



Đáng chú ý trong video là cảnh một cô gái thoát chết trong gang tấc. Cô này ra ngoài sân, chuẩn bị sửa soạn đồ để ra về thì bất ngờ chứng kiến cảnh tài xế đâm thẳng vào dàn xe ngay bên cạnh mình. Nếu lúc đó không dừng lại buộc tóc mà dắt xe ra về, có lẽ cô gái đã gặp nguy hiểm.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Hình ảnh tại hiện trường (Nguồn: Facebook Lâm Tuyết):

Cô gái áo vàng vừa thoát nạn, đeo ba lô, đứng cạnh chiếc xe trắng

Theo lời người của phòng tập, vụ tai nạn đã gây ra thiệt hại cho 20 xe máy nhưng may mắn không có ai bị thương. Chị này cho biết sự việc xảy ra không phải do cãi vã hay tranh chấp mà do người lái xe bán tải vô ý đạp nhầm chân ga và lực lượng công an đã giải quyết ổn thỏa.



"Anh này trông vẫn rất tỉnh", thành viên Long Hồ bình luận về người lái xe bán tải. Trong video, sau khi gây tai nạn, anh này còn bình tĩnh xuống xe, xem xét tình hình.



"Camera ghi lại rõ nét quá, chị áo vàng chắc được một phen hú vía", một người khác viết.