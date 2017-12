Tài xế bị chém liên quan BOT Cai Lậy rút đơn yêu cầu khởi tố

Theo đó, ngày 20/12, anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, anh đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh, có địa chỉ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lý do anh Tân rút đơn là do mẹ ruột và vợ của Lê Tấn Tú đã đến nhà xin lỗi và thỏa thuận bồi thường chi phí điều trị số tiền 150 triệu đồng cho anh Tân.

Liên quan đến sự việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng cũng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Tú. Lý do là vì kết quả giám định thương tích của anh Tân là 9%.

Trước đó, vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại (anh Tân) theo khoản 1, điều 104 Bộ Luật Hình sự. Do anh Tân rút đơn yêu cầu khởi tố nên vụ án được đình chỉ.

Như đã đưa tin trước đó, do mâu thuẫn trong lúc cẩu xe tại BOT Cai Lậy vào ngày 1/12 nên trưa ngày 3/12, anh Tân cùng một số tài xế đã tìm đến doanh nghiệp của Tú Anh để hai bên nói chuyện.

Tại đây, anh Tân đã bị Lê Tấn Tú cầm rựa chém bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Cần Thơ mời hai bên về trụ sở công an làm việc.

Ngày 5/12, anh Tân xuất viện và gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Tú.

Ngày 12/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Tú về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời đưa anh Tân đi giám định tỷ lệ thương tích.