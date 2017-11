Tài sản của nữ đại gia vàng bạc tăng cao kỷ lục

Trong 9 tháng đầu năm 2017, PNJ đạt tổng doanh thu 7.910 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 77% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 629 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và đạt 84% kế hoạch năm.



Chứng khoán Bảo Việt nhận định cổ phiếu PNJ có thể sẽ cán mốc 135.000 đồng/cổ phiếu.