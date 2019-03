Syria: IS bất ngờ tái xuất ở Idlib sau khi bại trận ở Euphrates

Theo AMN, nhóm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tăng cường hoạt động ở các khu vực của tỉnh Idlib, Syria .

IS nhằm vào một số nơi thuộc về đối thủ thánh chiến của họ là nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham.

Sử dụng mạng lưới các đội quân ngầm, IS đã liên tục tiến hành các đợt tấn công chống lại chiến binh Hay’at Tahrir Al-Sham bên trong và bên ngoài thành phố Idlib.

Những cuộc tấn công của IS đã khiến cho Hay’at Tahrir Al-Sham một lần nữa phải khởi động các hoạt động an ninh để tiêu diệt các đội quân ngầm IS ở tỉnh Idlib.



Tuy nhiên, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn đối với Hay’at Tahrir Al-Sham, mặc dù nhóm này đã có một số thành công trong việc xác định và tiêu diệt các đội quân ngầm trên của IS.

Trong tuần qua, IS đã thực hiện hai vụ tấn công khủng bố thành phố Idlib; điều này thúc đẩy Hay’at Tahrir Al-Sham nâng mức báo động trong khu vực này và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm-tiêu diệt IS.

Mặc dù không có khả năng chiếm và kiểm soát bất kỳ khu vực quan trọng nào thuộc tỉnh Idlib trong thời điểm hiện tại, lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS có thể tập trung thành nhóm nhỏ trong nhiều tháng tới và tận dụng tình trạng thù địch giữa Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và lực lượng nổi dậy gần khu phi quân sự.