Sự thật về "ma nữ" kinh dị nổi tiếng khắp thế giới, vừa giành Quán quân Asia's got talent

Cuộc thi tìm kiếm tài năng toàn châu Á mùa thứ 2 đã kết thúc với giải thưởng 100.000 đô la thuộc về cô gái bé nhỏ Rianna. Những màn biểu diễn ảo thuật lạnh sống lưng của The Sacred Rianna đã gây ám ảnh cho 4 vị giám khảo và hàng triệu khán giả.

Rất nhiều người tò mò về danh tính thật đằng sau tạo hình ảnh rợn người trên sân khấu của cô gái này.

The Sacred Riana.

Dòng máu "ma ám" chảy trong huyết quản

The Sacred Riana là nghệ danh của Marie Antoinette Riana Graharani, tên ngắn gọn là Riana Antoinette. Năm nay 25 tuổi, cô sinh ra và lớn lên ở Indonesia trong gia đình có bố là ảo thuật gia.

Bố Riana là nhà ảo thuật Chirisiandy Yuniarto, ông từng chiến thắng cuộc thi Best Mentalist năm 2012 tại Indonesia.

Riana và bố.

Từ nhỏ Riana đã đam mê ảo thuật và thần tượng ảo thuật gia huyền thoại David Copperfield. Từ lâu cô luyện tập các trò ảo thuật mô phỏng kỹ năng điều khiển đồ vật với bố nên dù trẻ tuổi, Riana đã rất thành thục.

Riana thể hiện siêu năng lực di chuyển đồ vật trong quán cafe.

Năm 2014, Riana tham gia show truyền hình The Next Mentalist do ảo thuật gia Indonesia Deddy Corbuzier tổ chức và giành giải Á quân.

Riana gây ấn tượng mạnh với khán giả và ban tổ chức nhờ phần tạo hình ghê rợn như bị ma ám của mình. Hình tượng "ma nữ" tóc dài trên sân khấu của Riana được lấy cảm hứng từ nhân vật Sadako trong phim kinh dị Ringu của Nhật.

Kể từ đó, ảo thuật gia Deddy Corbuzier đã trở thành người đỡ đầu cho Riana trong sự nghiệp. Cùng với trợ lý của Riana- Bow, Deddy Corbuzier và nhà sản xuất của chương trình The Next Mentalist Indonesia lập thành đội ngũ đứng sau những phần biểu diễn ảo thuật xuất sắc của cô.

Riana trong show truyền hình Indonesia The Next Mentalist.

Nổi tiếng toàn thế giới nhờ Asia's got talent 2017

Tại Indonesia, Riana đã có lượng fan hâm mộ đông đảo từ lâu nhưng phải đến Asia's got talent hình ảnh cô gái tóc dài đáng sợ mới nổi danh toàn cầu. Các clip phần trình diễn của Riana được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội và dân mạng đua nhau lùng sục danh tính của cô.

Màn trình diễn đêm chung kết Asia's got talent của Riana.

Ngay từ vòng loại, Riana đã dọa nữ giám khảo Anggun sợ khóc thét trên sóng truyền hình. Càng về sau những màn ảo thuật của Riana cùng được đầu tư và tạo hiệu ứng tuyệt vời.

Anggun khóc thét khi xem Riana biểu diễn.

Về bản chất, "ma nữ" Riana chỉ là một ảo thuật gia nhưng thành công của cô là tạo được không khí u ám đầy màu sắc kinh dị cho màn diễn của mình. Khi đã nhập vai "ma nữ", Riana diễn tròn vai từ đầu đến cuối kể cả khi phỏng vấn, trò chuyện và thậm chí đến cả lúc nhận giải Quán quân.

Lên nhận giải, Riana vẫn còn "diễn sâu".

Chính vì thế cô càng khiến mọi người tin hơn vào nhân vật "ma nữ" tâm linh, từ đó phần ảo thuật cũng thú vị hơn và dễ dàng đánh bại mọi tiết mục giải trí kiểu thông thường khác như hát, nhảy.

Quản lý của Riana cho biết vốn ngoài đời Riana cũng là cô gái ít nói nên cô dễ dàng vào vai "ma nữ" tính cách kì dị.

Nhan sắc thật sự của "ma nữ" kinh dị

Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng luôn cúi gắm trên sân khấu, Riana thực tế là một cô gái rất xinh xắn. Sở hữu đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng khi lên sân khấu, cô gái 25 tuổi này lại có khả năng làm toàn bộ khán giả khiếp sợ mình.

Riana khi không bị "ma ám".