Sự thật về bản lĩnh Đàm Vĩnh Hưng

Quãng thời gian vừa qua, người hâm mộ được dịp chứng kiến màn "quật khởi" đáng nể của Mr Đàm. Loạt MV đầu tư công phu, bài bản được sản xuất trong một thời gian rất ngắn giống như một lời tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng: Tôi vẫn đang chiến đấu hết mình!



Từ Hello, Một mình có sao đâu, Soái ca, Vợ tương lai và gần nhất là Đàn ông khóc bằng tim, ngôi sao U50 không chỉ muốn "khoe" sức làm việc khủng khiếp, khả năng bắt trend thuyết phục, mà còn một lần nữa khẳng định vị thế của mình.

Không phải vị thế của một ông hoàng, siêu sao, mà là một chiến binh không ngưng nghỉ! Anh có thể không phải là một tướng quân trăm trận trăm thắng, nhưng lại là một chiến binh không bao giờ biết đầu hàng!

Khi tính cách tạo nên một ngôi sao

Đàm Vĩnh Hưng không phải mẫu ngôi sao hoàn hảo. Nhưng nếu cần tìm ra một hình mẫu đi tới thành công trong showbiz, anh sẽ là đại diện hàng đầu. Chỉ bằng mỗi tính cách "chiến binh" chuyên nghiệp và cực kì nghị lực kia!

Những lần đi thi hát thất bại tính bằng 2 con số, vô số vất vả, khó khăn thủa vào nghề là điều quen thuộc người ta vẫn biết về Mr Đàm. Nhưng ít người biết rằng ngay trên đỉnh vinh quang, Đàm Vĩnh Hưng cũng chưa bao giờ cho phép mình quên đi quy tắc "không đầu hàng" đó.

Liên tục thay đổi hình tượng, dòng nhạc, mục đích Đàm Vĩnh Hưng hướng tới chỉ đơn giản là "giành về" tình cảm, sự yêu thích của người hâm mộ

Câu trả lời mà Mr Đàm khẳng định trước câu hỏi "tại sao anh liên tiếp ra sản phẩm trong một thời gian ngắn" rất thực tế: "Vì tôi muốn duy trì lượng khán giả cho mình. Muốn duy trì khán giả, tôi bắt buộc phải ra thật nhiều sản phẩm, hướng tới thật nhiều đối tượng.

Một bài hát có thể có người thích, người không. Nhưng nhiều bài hát có thể mang lại cho tôi nhiều khán giả thích thú hơn. Showbiz vốn là cuộc cạnh tranh lớn mà nếu không tiến lên, người ta sẽ phải lùi lại".

Suy nghĩ của ngôi sao nổi tiếng "ngông" này khiến nhiều người thấy bất ngờ. Không ảo tưởng, không phù phiếm, Đàm Vĩnh Hưng không ngại ngần đấu tranh để "giành" lấy thị phần khán giả thuộc về mình.

Là ông hoàng hay lãng tử, Đàm Vĩnh Hưng cũng chưa bao giờ bỏ quên thứ bản năng chiến đấu của mình

Anh sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực mới, thử nghiệm nhiều loại hình âm nhạc khác nhau chỉ với một mục đích: Thoả mãn người nghe. Từ những bản nhạc thời thượng, nhạc trẻ, rap cho tới ý tưởng MV đi trước thời đại, có cảm giác với Mr Đàm, mọi trả giá đều có thể, miễn là hiệu quả!

Tố chất chiến binh của Mr Đàm

Công bằng mà nói, vị trí của Đàm Vĩnh Hưng không phải lúc nào cũng vững vàng. Sự cạnh tranh khủng khiếp là thứ bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải đối mặt. Nhưng riêng Đàm Vĩnh Hưng, anh luôn giữ cho mình một vị trí ở top đầu!



Nỗ lực rất lớn mà Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ ra trong suốt sự nghiệp là điều ít người nhìn thấy, nhưng lại là một phần quan trọng tạo ra một "ông hoàng" trong làng nhạc

Cùng thế hệ với anh, rất nhiều nghệ sĩ đã bước qua sườn dốc sự nghiệp. Rất nhiều thế hệ đàn em, đàn cháu cũng đã đi qua thời hoàng kim ngắn ngủi. Chỉ duy nhất Đàm Vĩnh Hưng là "bất biến" giữa hàng loạt đổi thay...

Và lý do chính cho sự vững vàng đó không nằm ở tài năng, may mắn hay số phận, mà nằm ở một thứ tính cách hi hữu: "Tố chất chiến binh". Đàm Vĩnh Hưng là một mẫu "chiến binh" không bao giờ biết buông bỏ hay nản chí.

Trong mọi hoàn cảnh, anh ta luôn tìm cách chiến đấu để sinh tồn, để lấy lại những thứ thuộc về mình. Và ngay cả khi đạt được cuộc sống của một ông hoàng, thứ anh ta luôn giữ lại là bản năng của một chiến binh.

Đó là thứ khiến Đàm Vĩnh Hưng "bất bại", bởi anh ta chỉ thực sự thua khi không còn cơ hội nào chiến đấu!