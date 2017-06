Sự thật clip "công an Đà Nẵng cưỡng chế dân không có lý do"

Công an cưỡng chế, xô xát với dân?



Nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội, diễn đàn ở Đà Nẵng lan truyền một clip với tiêu đề "Công an Đà Nẵng cưỡng chế dân không có lý do" khiến dư luận vô cùng bức xúc. Clip có thời lượng gần 2 phút ghi lại một vụ việc giữa lực lượng Công an và một người đàn ông đi xe SH.

Theo nội dung trong clip, người đàn ông bị lực lượng Công an cùng xe chuyên dụng buộc dừng xe. Người đàn ông liên tục đặt câu hỏi về lý do bị chặn xe.

Người vi phạm bị cưỡng chế, ngã xuống đất và liên tục kêu la

"Tại sao các anh cản tôi? Tại sao các anh cưỡng chế tôi? Tôi phạm lỗi gì? Các anh ở đâu"? Một trong ba Công an cho biết họ thuộc Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Lực lượng Công an sau nhiều lần yêu cầu người đàn ông xuống xe để làm việc nhưng không được sự hợp tác nên đã tiến hành khống chế, buộc người đàn ông xuống xe.

Một trong ba người khống chế ở cổ khiến người đàn ông trên xe SH ngã xuống đường. Người này liên tục nằm dưới đất hô hoán và kêu cứu. Tuy nhiên, khi chiếc xe SH chuẩn bị được đưa lên xe chuyên dụng thì người này dậy giữ lại.

Công an tiếp tục phải khống chế người đàn ông này. Một người ôm vùng đầu, hai người ôm vùng chân đưa lên xe chuyên dụng mặc dù vấp phải sự chống đối, vùng vẫy. Chiếc xe SH sau đó cũng được đưa lên xe ô tô chuyên dụng.

Người vi phạm được đưa lên xe chuyên dụng về trụ sở Công an phường

Sự việc xảy ra với sự chứng kiến của rất nhiều người dân xung quanh và những người đi đường tò mò đều dừng lại theo dõi. Nhiều người dùng điện thoại quay lại và sau đó đưa lên mạng xã hội.

Người vi phạm chống đối thì phải cưỡng chế

Ngày 30/6, Thiếu tá Đồng Phú Quý, Phó trưởng Công an phường Thanh Khê Tây, thừa nhận các chiến sĩ trong clip đang lan truyền trên các trang mạng xã hội thuộc Công an phường Thanh Khê Tây. Thiếu tá Quý cũng cho biết những người này đang làm nhiệm vụ và sự việc đã được báo cáo với Công an quận Thanh Khê.

Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê, cho biết sự việc trong clip xảy ra vào khoảng 10h ngày 26/6 trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Thanh niên ngồi trên xe SH là Nguyễn Ngọc Trinh (SN 1990, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Biên bản vi phạm vi phạm hành chính của vụ việc

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra của phường Thanh Khê Tây làm nhiệm vụ ở nút giao thông đường Dũng Sĩ Thanh Khê – Yên Thế 1 thì phát hiện Trinh điều khiển xe máy vượt đèn đỏ. Tổ công tác ngay lập tức ra tín hiện yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

"Tổ công tác đã làm đúng quy trình như chào hỏi, yêu cầu xuống xe và xuất trình giấy tờ. Trinh thừa nhận vượt đèn đỏ nhưng không chịu xuống xe, không xuất trình giấy tờ.

Trong quá trình đôi co thì Trinh có lời lẽ chửi bới các đồng chí công an phường. Do nóng giận nên Trung úy Phan Thanh rút chìa khóa xe Trinh. Hai bên giằng co nên có chuyện xô xát.

Sự việc xử lý ở nơi đông người gây lộn xộn, hiếu kỳ với người đi đường nên ba đồng chí công an áp giải lái xe về công an phường. Tuy nhiên, Trinh liên tục chống đối dẫn đến sự việc như trong clip", Đại tá Hải cho hay.

Tại Công an phường Thanh Khê, Trinh thừa nhận sai phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi vượt đèn đỏ. Ngoài ra, Trinh cũng không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không có bảo hiểm xe.

Lực lượng Công an đã làm đúng nhiệm vụ nhưng sự việc xảy ra do người vi phạm chống đối

Theo Đại tá Hải, lực lượng công an phường Thanh Khê Tây đã làm đúng nhiệm vụ. Đại tá Hải cho biết, công an phường không có nhiệm vụ dừng xe người đi đường để kiểm tra các lỗi vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, người sử dụng phương tiện giao thông vi phạm các lỗi trực quan thì có thể yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại vụ việc. Nếu các chiến sĩ có hành vi chưa đúng mực thì sẽ tiến hành phê bình, kiểm điểm.

Với các vi phạm của mình, Công an quận Thanh Khê đã quyết định xử lý vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với Trinh. Ngoài ra, Trinh còn bị phạt bổ sung bằng cách tước giấy phép lái xe một tháng", Đại tá Hải nói.