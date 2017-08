Sự im lìm của Mourinho và toan tính thâm sâu mang phong cách Người đặc biệt

Man United đang chứng minh cho cả Premier League thấy mình là đối thủ đáng gờm như thế nào sau 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Họ "làm gỏi" đối thủ, ghi 8 bàn chia đều 2 trận.



Ở góc bên kia của sân, David de Gea có lẽ chỉ thiếu ấm trà và quyển tạp chí rồi ngồi rung đùi xem bóng. Anh phải làm việc quá ít trong cả hai trận cầu đầu tiên của Man United.

Man United thắng tưng bừng, CĐV ăn mừng tưng bừng, màu đỏ tràn ngập newfeed mạng xã hội và Mourinho vẫn ngồi im.

Man United tiếp tục đại thắng.

Thậm chí khi Martial ấn định tỉ số 4-0, đạo diễn hình đã phải chọn cảnh Người đặc biệt ngồi lạnh lùng trên ghế huấn luyện vài giây.

Có lẽ họ cũng bất ngờ, họ muốn cho tất cả những ai xem bóng thấy HLV Quỷ đỏ đang có phản ứng lạ lùng sau thắng lợi tưng bừng của học trò.

Khi một nhân vật trong BHL Quỷ đỏ đứng dậy, kéo tay, Mourinho vẫn bình thản nhất quyết không phản ứng với bàn thắng. Mourinho! Tại sao lại biến thành người quá điềm tĩnh rồi thế này?

Sau trận đấu, Người đặc biệt tiết lộ: "Tôi cảm thấy phải nắm mọi sự trong kiểm soát. Nếu mọi người chú ý đến tôi hoặc để ý đến ngôn ngữ cơ thể của tôi thì sẽ thấy điều đó thôi.

Bóng đá là bóng đá. Khi phạm phải sai lầm bạn có thể nhận trừng phạt ngay lập tức. Đó chính là lí do tôi không bao giờ cho phép mình tận hưởng cảm giác chiến thắng khi còi kết thúc trận đấu chưa vang lên".

Đó có lẽ là lí do Mourinho không để cảm xúc trôi theo từng diễn biến trên sân nữa.

Trước trận, ông còn cực kỳ hài hước làm động tác "hút điếu xì gà" trước mặt HLV Paul Clement. Sau trận, dù thắng lợi Mou vẫn cau có, nặng nề bắt tay rồi tiến vào phòng họp báo.

Mourinho và động tác giả hút xì gà

Có lẽ, sự căng thẳng và những toan tính vẫn luôn thường trực trong đầu vị chiến lược gia 54 tuổi.

Năm ngoái, Man United thắng 3 trận đầu ra quân. CĐV hào hứng vì HLV mới, bom tấn mới và hàng loạt những niềm hi vọng.

Tuy nhiên, sau đó họ phải đối mặt với rất nhiều trận hòa, trận thua. Man United xếp vị trí thứ 6 chung cuộc và phải nhờ đến Europa League để có thể trở lại với Champions League mùa này.

Ai còn nhớ những bước trượt dài sau trận derby Manchester kinh hoàng mùa trước? Ai còn nhớ vẻ mặt cam chịu, yếu thế của Mourinho khi lao vào cuộc tranh cãi với Conte ở Stamford Bridge? Mọi người có thể quên rồi nhưng chắc chắn vị HLV này sẽ không.

Đây là mùa thứ 2 của Mourinho ở Old Trafford - mùa giải thăng hoa nếu tính theo chu kì công việc của vị chiến lược gia người Bồ. Đó cũng là một trong những lí do khiến người hâm mộ háo hức, trông mong nhiều hơn vào mùa này của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Ông có hàng tá điều cần toan tính. Làm thế nào để Man United thắng liên tục? Làm thế nào để có thể vô địch? làm thế nào để khiến CĐV vừa lòng? Làm thế nào để Man United có thể giải quyết trận đấu nhanh hơn? Swansea hay West Ham không phải là một đối thủ xứng tầm và nên nhớ, Premier League có đến 38 vòng đấu.

Đã sang đến mùa giải thứ 2, Mourinho mới chỉ một lần vui cười và ăn mừng thực sự sau khi các học trò vô địch Europa League.

Chẳng biết những toan tính của ông sẽ dẫn dắt Quỷ đỏ đi đến đâu nhưng hãy cùng chờ xem, một Người đặc biệt điềm tĩnh, lạnh lùng sẽ tạo thêm những chiến tích gì tại Nhà hát của những giấc mơ.