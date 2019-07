Sư đệ Flores thách thức võ sĩ tán thủ: "Người giỏi hơn cả Flores còn chưa lộ diện đâu"

Những lùm xùm quanh câu chuyện thách đấu của cựu vô địch tán thủ SEA Games – Nguyễn Văn Tuấn với phái Vịnh Xuân Nam Anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau nhiều màn "khẩu chiến" giữa hai bên thì trưa 7/7, võ sĩ SamuelLacoste đã một mình bay từ TP.HCM ra Hà Nội với mục đích gặp trực tiếp võ sĩ Nguyễn Văn Tuấn với hy vọng được giao đấu.

Tiếp xúc với Trí Thức Trẻ, Samuel Lacoste đã tiết lộ lý do vì sao anh lại "đơn thương độc mã" đi tìm Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời khẳng định rằng Flores chưa phải là võ sư có khả năng chiến đấu tốt nhất của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh.

-PV: Xin chào Samuel Lacoste. Được biết đây là lần đầu tiên bạn về thăm Việt Nam. Bạn có thể chia sẻ mục đích lớn nhất của mình trong cuộc hành trình lần này được không?

- Samuel Lacoste: Có hai lý do lớn nhất để tôi tới thăm Việt Nam lần này. Lý do thứ nhất là bởi Việt Nam chính là quê hương của bà tôi. Tôi muốn đến thăm đất nước nơi bà tôi đã sinh ra.

Lý do thứ hai là bởi tôi theo học môn võ Vịnh Xuân. Đợt này có cơ hội về Việt Nam nên tôi đã quyết định về để trau dồi và giao lưu võ thuật với đối tượng mà tôi đã thống nhất từ trước đó. Tôi muốn tìm hiểu và khám phá bản chất của Vịnh Xuân, truyền thống của nó như thế nào. Vịnh Xuân mà tôi học ở Canada với Vịnh Xuân ở Việt Nam khác nhau như thế nào. Với tôi, việc tìm hiểu về truyền thống của Vịnh Xuân mới là quan trọng nhất.

Về Việt Nam lần này, tôi cũng muốn tìm hiểu sự khác nhau giữa Vịnh Xuân với kungfu (môn võ Trung Quốc được dạy ở Canada), đặc biệt là yếu tố tốc độ và sự linh hoạt của hai môn phái này là như thế nào.

Samuel Lacoste ra Hà Nội một mình để tìm gặp võ sĩ Văn Tuấn (ảnh: Tiểu Mã)

-PV: Tại sao Samuel lại quyết định thay mặt cho phái Vịnh Xuân Nam Anh để ra Hà Nội gặp gỡ và giao đấu với võ sĩ Nguyễn Văn Tuấn – người từng vô địch tán thủ SEA Games?

- Samuel Lacoste: Có mấy lý do chính. Cái thứ nhất bắt nguồn từ lý do cá nhân. Do tôi cũng muốn được thử sức mình, để xem với cấp độ và những gì mà tôi đã học được thì khi ra ngoài giao đấu thực tế thì sẽ như thế nào.

Việc giao lưu như thế này cũng để hiện con người của tôi, bởi tôi muốn chứng minh cho gia đình thấy rằng tôi có thể ra bên ngoài để thể hiện bản lĩnh và những kỹ năng của mình.

-PV: Vậy bạn đã liên lạc trực tiếp với anh Tuấn hay chưa và bạn liên lạc bằng cách nào vậy?

- Samuel Lacoste: Tôi mới liên lạc qua facebook. Nhưng tôi đã có mặt ở Hà Nội và tôi sẽ cố gắng tìm cách để liên hệ trực tiếp với anh ấy.

-PV: Tôi từng nghe một vị võ sư khẳng định rằng bên Canada, môn phái còn gồm một số võ sư có trình độ giỏi hơn so với Flores. Là môn sinh trực tiếp sống và luyện võ ở Canada thì bạn thấy điều đó đúng chính xác hay không?

- Samuel Lacoste: Tôi có thể nói rằng Flores là người sở hữu kinh nghiệm chiến đấu nhiều bậc nhất ở nơi mà tôi tập luyện tại Canada. Nhưng về mặt trình độ kỹ thuật, Flores vẫn chưa phải là người giỏi nhất. Vẫn còn một số người giỏi hơn Flores nhưng họ chưa lộ diện ở Việt Nam.

-PV: Trước khi theo học phái Vịnh Xuân Nam Anh thì bạn đã từng theo học môn võ thuật nào hay chưa?

- Samuel Lacoste: Trước khi đến với Vịnh Xuân thì tôi có tìm hiểu một số môn phái khác từ năm 16 tuổi, đặc biệt là môn kungfu của Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi đã bị ấn tượng bởi môn Vịnh Xuân này. Đây là môn võ có khả năng xử lý rất thông minh và có triết lý về võ học rất nhân văn. Tất nhiên, mỗi môn phái đều có những triết lý riêng và tôi cảm thấy mình rất hợp với những triết lý của Vịnh Xuân.

-PV: Ở bên Canada thì bạn có học trực tiếp của đại sư Nam Anh hay học qua một vị võ sư khác. Bạn có thể tiết lộ được không?

- Samuel Lacoste: Ở bên Canada thì tôi được dậy bởi một võ sư người nước ngoài là đệ tử của đại sư Nam Anh bởi ở đó, phải những võ sư có đẳng cấp cao hơn mới được thầy Nam Anh truyền dạy trực tiếp còn tôi sẽ tập trực tiếp với các sư huynh và những võ sư khác.

-PV: Như vậy thì ngoài các kỹ thuật của Vịnh Xuân thì bạn còn theo học kỹ năng chiến đấu của các môn phái nào khác hay không?

- Samuel Lacoste: Tôi chỉ học kỹ thuật Vịnh Xuân thôi. Còn những kỹ thuật của các môn khác thì tôi chỉ tham khảo qua điện ảnh và trên mạng Internet. Tất nhiên, tôi biết võ điện ảnh chỉ là để trình diễn còn võ thực tế mà tôi luyện tập nó đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Nói chung, tôi chỉ học riêng về Vịnh Xuân thôi.

Trong Vịnh Xuân có hệ thống ngũ hình quyền mà tôi rất thích. Mỗi bài tập lại có cách tiếp cận và thể hiện khác nhau. Ví dụ hổ quyền là tiếp cận trực tiếp còn xà quyền thì lại mềm mại hơn. Ví dụ trong chiến đấu thì tôi có thể kết hợp cả hai thứ lại với nhau.

-PV: Được biết sắp tới Flores sẽ sang Trung Quốc gặp Từ Hiểu Đông. Bạn sẽ đi cùng anh ấy chứ?

- Samuel Lacoste: Tôi chưa biết lịch cụ thể của Flores. Tôi sẽ trao đổi thêm với anh ấy.



-PV: Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì buổi trò chuyện này!

Samuel Lacoste tại Hà Nội (ảnh: Tiểu Mã).