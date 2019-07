Sơn Tùng chính thức vượt mặt nhiều nghệ sĩ quốc tế, được báo Mỹ gọi là “hiện tượng châu Á”

Sau đúng 1 ngày ra mắt, MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP đã chạm mốc 26 triệu views. Có số này đã vượt qua kỉ lục cũ mà "Chạy ngay đi" làm được là 22 triệu views trong 24h.

Tính đến thời điểm hiện tại, "Hãy trao cho anh" là music video tại Việt Nam có lượt xem cao nhất trong 24h đầu.

Top trending youtube MV "Hãy trao cho anh" ở mốc 24h ra mắt.

Con số này tạm thời dẫn trước một số MV đình đám thế giới gần đây như: "You Need To Calm Down" - Taylor Swift (khoảng 20 triệu) hay "Never Really Over" - Katy Perry (khoảng 15 triệu),...

Xét trong khu vực châu Á, cột mốc 26 triệu view này giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem sau 24h đầu đứng thứ 2. Thành tích này chỉ đứng sau hit Gentllemen của PSY (khoảng 36 triệu views).

Hiện tại, sản phẩm mới nhất của của Sơn Tùng vẫn đang giữ top đầu trending youtube ở nhiều quốc gia.

Tạp chí chuyên về hip hop tại Mỹ có bài viết giới thiệu sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP.

Trong ngày 02/07, trang The Source - một tạp chí chuyên về Hip Hop có tiếng của Mỹ đã có bài đăng về sự tái xuất của nam ca sĩ gốc Việt và nói về việc hợp tác của anh với rapper huyền thoại Snoop Dogg.

Cụ thể, tạp chí này đã gọi Sơn Tùng M-TP là "hiện tượng Châu Á" và viết: "Vào mùa hè năm 2019 khó quên, hiện tượng Châu Á Sơn Tùng M-TP đã phát hành single bùng nổ mang tên "Hãy Trao Cho Anh" với sự góp giọng của Snoop Dogg - rapper tiên phong đến từ California.

Những hình ảnh quyến rũ (của MV) đã gây ấn tượng, khiến sản phẩm thu về hơn 12 triệu view Youtube chỉ trong vòng 12 giờ, qua đó lọt top 10 MV thịnh hành trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất các công cụ tìm kiếm (blogosphere)".

Tạp chí The Source được thành lập vào năm 1988, chuyên đưa tin về Hip Hop và giải trí ở Mỹ. Đây cũng là tạp chí định kì chuyên về rap có tuổi đời lâu nhất thế giới.

Thông tin về Sơn Tùng M-TP và "Hãy Trao Cho Anh" xuất hiện trên tạp chí này khiến người hâm mộ không khỏi tự hào, điều này thể hiện danh tiếng của nam ca sĩ đã vươn ra ngoài thị trường nội địa.

"Hãy Trao Cho Anh" là sáng tác của Sơn Tùng M-TP, được producer Onionn (người thực hiện 2 phiên bản của "Chạy Ngay Đi") đảm nhận vai trò sản xuất phối khí.

Đây là ca khúc thuộc dòng nhạc Latinh, pha trộn một chút Hiphop thời thượng và mang nội dung nói về một anh chàng rich-kid sành điệu, đang tìm kiếm một tình yêu đích thực.

Kịch bản MV cũng được xây dựng dựa trên nội dung bài hát. Sơn Tùng M-TP vào vai người đàn ông giàu có, sống trong ngôi biệt thự xa hoa, có đầy đủ mọi thứ nhưng anh vẫn thấy nhàm chán. Anh vẫn còn thiếu một thứ để cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn - tình yêu đích thực.

Một hôm anh mở một buổi tiệc chào đón tất cả mọi người, anh gặp một bóng hồng xinh đẹp (Madison Beer) và cảm thấy trái tim mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khoảnh khắc đặc biệt đó được miêu tả bằng những lời lẽ mà chàng rich-kid tán tỉnh cô gái trong mơ của mình.

Một số hình ảnh trong MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP.