Số phận của 10 nhân viên Google đầu tiên: người thành siêu sao, kẻ lại thất nghiệp

Ai cũng đã nghe và biết đến tiếng tăm của Google, xứng danh một "người khổng lồ" của ngành Internet trên thế giới. Thế nhưng, bạn có biết rằng dù có biết bao nhân viên làm việc cho mình, nhưng tới nay chỉ còn có 6 người là còn gắn bó với ông lớn công nghệ này kể từ khi mới đầu thành lập đến giờ.

Người thì tự đứng ra kinh doanh, người khác thì đầu tư, làm việc cho công ty khác hoặc thậm chí đã an phận về nghỉ hưu. Nhưng 10 người này thì đã nổi danh đình đám là những "ông lớn bà lớn" trên nhiều lĩnh vực liên quan khác, và họ cũng chính là những cái tên đầu tiên có mặt trong đội ngũ Google từ thuở "sơ khai".

1. Marissa Mayer

Marissa Mayer gia nhập Google năm 1999 với tư cách là kỹ sư phần mềm, sau đó rời khỏi Google vào tháng 7 năm 2012 để trở thành CEO của Yahoo. Làm việc cho tới tháng 6 năm 2017, bà để lại công ty sau khi hoàn thành việc bán lại Yahoo cho Verizon. Hiện nay, bà vẫn đang kín tiếng về công việc của mình.

2. Susan Wojcicki

Giám đốc điều hành Youtube - Susan Wojcicki.

Susan hiện tại vẫn đang làm việc tại Google. Bà gia nhập Google năm 1999, tiếp nối người tiền nhiệm Salar Kamangar để trở thành CEO của Youtube (dưới quyền Google) vào năm 2014. Năm 1998, trước khi Wojcicki bắt đầu làm việc cho công ty, cô và chồng cô còn cho đội ngũ mới thành lập của Google thuê nhà để xe và một số phòng của họ để sử dụng.

3. Joan Braddi

Gia nhập Google năm 1999, Joan Braddi từng tiến lên chức vụ Phó chủ tịch của Google về quan hệ đối tác sản phẩm và phục vụ trong hội đồng quản trị của công ty sinh hóa Profusa. Hiện nay cô đang đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch về đối tác sản phẩm của Google.

4. Chris Skarakis

Skarakis tham gia vào Google năm 1999, nắm giữ vai trò trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của Google cho đến tháng 5 năm 2005.

Sau khi rời Google, Skarakis đã sáng lập ra Blip.fm, đồng khởi nghiệp cũng như từng là phó chủ tịch điều hành của Fuzz Artists. Skarakis phục vụ trong ban giám đốc của Friends of the Palo Alto Junior Museum và Little Kids Rock. Trước đây, anh từng là thành viên ban giám đốc của Quỹ Kanye West, đóng cửa vào năm 2011.

5. Omid Kordestani

Kordestani làm nhân viên của Google vào tháng 1 năm 1999, ông từng là trưởng phòng kinh doanh và cố vấn cấp cao tại đây. Sau 16 năm cống hiến, ông rời Google vào tháng 10 năm 2015 và trở thành CEO của Twitter. Ông đã mua lại cổ phiếu của Twitter với giá trị gần 2 triệu USD vào năm 2016.

6. Salar Kamangar

Kamangar gia nhập Google từ năm 1999 cho tới nay, từng đảm nhiệm vai trò CEO của Youtube đến tháng 2 năm 2014 rồi nhường chỗ cho Susan Wojcicki đã đề cập bên trên, tìm kiếm thử thách mới tại Google. Hiện tại, Salar Kamangar đang là phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm của Youtube.

7. Urs Hölzle

Ông đã cống hiến cho Google gần 20 năm sự nghiệp từ năm 1999 đến tận bây giờ. Hiện tại Hölzle đang là phó chủ tịch cấp cao về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, có nghĩa ông là người giám sát việc thiết kế, lắp đặt và vận hành các máy chủ, mạng và trung tâm dữ liệu của Google. Trước khi gia nhập Google vào năm 1999, Hölzle là giáo sư khoa học máy tính tại UC Santa Barbara.

8. Heather Cairns

Heather Cairns từng là quản lý nhân sự của Google từ năm 1998 đến năm 2005, bà là người đã thuê 200 nhân viên đầu tiên của Google. Cairns hiện tại là một nhà đầu tư đã tài trợ các công ty do những người phụ nữ đứng đầu tham gia vào các hoạt động xã hội. Theo LinkedIn, bà đang là chủ tịch của Coastal Streets, một công ty bất động sản nhỏ ở Massachusetts.

9. Sergey Brin

Sergey Brin cùng với Larry Page là 2 người đồng sáng lập của Google. Bên cạnh đó, Brin còn là người giám sát Google X - Nhà máy Moonshot cho đến khi Google tái tổ chức vào tháng 8 năm 2015. Hiện nay, Brin là chủ tịch của Alphabet, công ty mẹ của Google.

10. Larry Page

Page là đồng sáng lập của Google cùng với Sergey Brin. Sau khi tái cơ cấu và tổ chức lại Google vào năm 2015, Larry Page tiến lên trở thành CEO của công ty mẹ Alphabet luôn.