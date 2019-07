Siêu lừa chứng khoán Đoàn Vũ Thanh Nghĩa lĩnh án tù chung thân

Theo cáo trạng truy tố, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa có quen biết với Nguyễn Thị Kịm Oanh (SN 1975), Vũ Bích Nga (SN 1960), Nguyễn Hoài Anh (SN 1971), Đỗ Thị Phượng (SN 1957) và Vũ Thị Kim Dung (SN 1966).

Theo đó, do có ý định chiếm đoạt tiền của mọi người nên Nghĩa đã tạo dựng lòng tin bằng cách nói bản thân có mối quan hệ nên có thể mua được cổ phiếu ưu đãi của các công ty, doanh nghiệp và Tập đoàn kinh tế đang cổ phần hóa chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán (loại cổ phiếu OTC), rồi bán lại để hưởng lãi suất cao.



Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu tin, và chuyển tiền vào tài khoản để nhờ Nghĩa mua bán cổ phiếu thì Nghĩa không sử dụng để mua bán cổ phiếu như thỏa thuận mà dùng tiền của người sau trả một phần cho người nộp trước để làm tin, nhằm mục đích chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2007 đến tháng 1/2008, Nghĩa đã nhận tổng số tiền hơn 44,7 tỷ đồng của các chị Nguyễn Thị Kịm Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng, Vũ Thị Kim Dung và Nguyễn Phạm Cẩm Hường.

Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, Nghĩa chỉ trả lại cho những người bị hại nêu trên hơn 7 tỷ đồng rồi rút hết tiền trong tài khoản và chiếm đoạt số tiền hơn 37,7 tỷ đồng.

Đến ngày 14/2/2008, những người bị hại đến nhà Nghĩa đòi tiền thì Nghĩa tắt máy điện thoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Do đó, những bị hại đã có đơn trình báo đến Cơ quan điều tra Bộ Công an và Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, tố cáo Đoàn Vũ Thành Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án, Nghĩa khai đã nhiều lần nhận tiền của các bị hại để nhờ mua cổ phiếu kiếm lời.

Khi mọi người chuyển tiền vào tài khoản thì Nghĩa ra ngân hàng rút hết tiền mặt mang đi mua cổ phiếu của các công ty Bảo Việt, Tài chính dầu khí, Đạm Phú Mỹ, Vincom… bằng hình thức trao tay với mọi người trên các sàn giao dịch Trần Bình Trọng, Ngô Quyền, Hà Nội.

Theo lời khai của bị cáo, lần mua bán ít khoảng 10 triệu đồng, lần mua bán nhiều rơi vào khoảng 1 tỷ đồng.

Khép lại phiên tòa, căn cứ toàn bộ hồ sơ vụ án , các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa mức án và tội danh như đã nêu trên.

Trước đó, năm 2011, TAND TP. Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nghĩa mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2012, bản án phúc thẩm của TANDTC đã tuyên hủy bản án trên.

Năm 2013, lần xét xử sơ thẩm thứ hai, Nghĩa nhận mức án tù chung thân. Tuy nhiên, đến năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội hủy bản án trên. Năm 2018, Viện KSND TP. Hà Nội ban hành cáo trạng lần thứ ba.