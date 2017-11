Shark Tank chế: Doanh nhân bán kẹp tóc ở chợ Bà Chiểu hát nhạc Chi Pu để gọi vốn

Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ), là chương trình về đầu tư khởi nghiệp đang "hot" trên truyền hình khi ngày càng nhiều bạn trẻ được các đại gia trong lĩnh vực kinh doanh cấp vốn để xây ước mơ. Chương trình nghiêm túc dành cho dân kinh doanh bỗng chốc hóa thành một clip hài khiến dân mạng chia sẻ nhiệt tình những giờ qua.

Đoạn clip kể về "doanh nhân" bán kẹp tóc ở chợ Bà Chiểu đi gọi vốn ở "Thương vụ bạc tỉ" do Trần Tuấn Kiệt thủ vai chính, đã hút vài nghìn lượt like khi được chia sẻ trên nhiều diễn đàn MXH. Trên trang cá nhân của Kiệt, cậu bạn đã nhận hơn 1,2k like quan tâm và khen ngợi chỉ sau ít giờ chia sẻ.

Là "doanh nhân" chợ Bà Chiểu nên phụ kiện hóa trang không thể thiếu chính là chiếc áo chống nắng thần thánh của các bà, các mẹ ở chợ. Chàng trai đã có màn giới thiệu bản thân cực tự tin và nói những câu khiến người xem cười ra nước mắt, chọc cười cả các Shark.

Đoạn clip chương trình Kiệt dùng để lồng ghép vào câu chuyện hư cấu gây cười của mình chính là phần gọi vốn của Thu Trang, nữ CEO sở hữu thương hiệu đồ mặc nhà cho nữ, phát sóng cuối tuần qua.

Điều giúp Kiệt nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng chính là cách khai thác rất chuẩn các biểu cảm trên gương mặt của Shark Khoa "soái ca khởi nghiệp"; Shark Phú, Shark Vương cũng bị Kiệt "chọc" tơi bời. Shark Thái Vân Linh bị Kiệt nắm bắt thói quen hay đưa ra quyết định không đầu tư và cho cô "ra rìa", tập trung thuyết phục các CEO nam còn lại.

Màn gọi vốn của Kiệt khá thú vị khi con số anh mong muốn cứ liên tục thay đổi, từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ rồi tăng lên 4 tỷ. Gọi vốn để phát triển doanh nghiệp kẹp tóc ở chợ Bà Chiểu chỉ là cái cớ, Kiệt tiết lộ anh muốn đập mặt xây lại để đi ở đợ cho sang.

Để thuyết phục các Shark đầu tư cho mình, chàng trai còn cho biết mình có khả năng ca hát - nhảy múa. Anh đã thể hiện lại ca khúc hit "Từ hôm nay" của Chi Pu khiến người xem cười nghiêng ngả.

Tuấn Kiệt thể hiện hit của Chi Pu để phần gọi vốn thêm thuyết phục.

Tuấn Kiệt (sinh năm 1991) từng nổi tiếng MXH khi tham gia chương trình "Đấu trường tiếu lâm" năm 2016 và được đặt biệt danh là "ông vua tào lao" vì những màn tấu hài vui nhộn của chàng trai này. Trước đó, anh cũng từng ghi dấu ấn trong "Thách thức danh hài". Chàng trai muốn theo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tuấn Kiệt ngoài đời khá điển trai.

Cậu bạn có mối quan hệ rất tốt với danh hài Trấn Thành.

Từng tham gia nhiều cuộc thi hài trên truyền hình.