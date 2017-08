Sau vụ lính Trung Quốc "đi lạc", Ấn Độ vội vã ra chỉ thị mới đối phó nước láng giềng

Cuộc đối đầu Trung-Ấn ở cao nguyên Doklam chưa hạ nhiệt, Bắc Kinh - New Delhi lại phát sinh một xung đột mới tại khu vực Ladakh, gần hồ Panggong khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

The Times of India ngày 19/8 cho biết, trong cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Ấn Độ, người phát ngôn bộ này đã xác nhận về cuộc xô xát trên và bày tỏ mong muốn tiếp xúc với Bắc Kinh để tìm ra phương án giải quyết mà hai bên đều có thể chấp nhận trong cuộc giằng co ở biên giới.



"Hôm nay, tôi có thể xác nhận, một cuộc xô xát đã xảy ra tại khu vực hồ Pangong vào ngày 15/8", Raveesh Kumar - người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ nói với báo chí và nhấn manh, sự việc tại hồ Pangong gây bất lợi cho tình hình an ninh hòa biên giới cũng như không phù hợp với lợi ích hai nước Trung-Ấn.

Khi được hỏi về tình hình hiện tại của cuộc đối đầu Donglang/Doklam, ông này nói, đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng tiết lộ rằng, "Ấn Độ sẽ tiếp tục tiếp xúc với Trung Quốc để tìm phương án giải quyết phù hợp với lợi ích hai quốc gia".

Nhưng khi phóng viên hỏi cuộc đối đầu trên sẽ giải được giải quyết ra sao, ông Kumar đã né tránh bằng câu trả lời hài hước: "Tôi không phải là nhà chiêm tinh nên không thể đoán trước được".

Trong khi đó, ngày 18/8, tờ India Today dẫn lời các quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, "sau sự cố Ladakh, quân đội Trung Quốc sẽ tạo ra nhiều vụ việc tương tự ở các khu vực khác do đó các binh sĩ đã nhận được chỉ thị tiếp tục cảnh giác và ngăn chặn bất cứ hành động nào của Trung Quốc".

Tuy nhiên, theo nguồn tin này, "các cơ quan an ninh được yêu cầu cần giữ bình tĩnh để đối phó tình hình nhằm ngặn chặn bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào".

Trước đó, khi được hỏi về vụ xô xát ở hồ Pangong giữa binh sĩ hai bên, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh không nắm rõ tình hình cụ thể. Đồng thời khi trả lời về cuộc đối đầu ở cao nguyên Doklam, bà Hoa lặp lại yêu cầu Ấn Độ rút quân vô điều kiện.