Sau vụ 5 học sinh bị đâm ở Thanh Hoá, cần quy định rõ việc làm bảo vệ trường học

Ông Bùi Văn Linh nói: Công tác bảo đảm an toàn trong trường học là việc của chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường, nhưng cần có sự phối hợp với gia đình học sinh, các cơ quan, đoàn thể khác. Còn vị trí việc làm bảo vệ trường học đã có quy định của Nhà nước, Bộ GD-ĐT tại các thông tư, hướng dẫn cụ thể.

Vì vậy, ngành GD-ĐT, nội vụ, tài chính ở huyện, tỉnh phải có ý kiến tham mưu cho lãnh đạo chính quyền sở tại có phương án tuyển dụng bảo vệ trường học đủ mạnh, có nghiệp vụ bảo vệ, trách nhiệm với công việc và có thu nhập ổn định, làm việc lâu dài, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh trong nhà trường.

Tại buổi làm việc này, ông Lê Thiên Quang - hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương - thừa nhận công tác bảo vệ trong trường học còn yếu kém.

Ông Quang đề nghị chính quyền xã, huyện, tỉnh hỗ trợ kinh phí hàng năm cho trường học để hợp đồng lâu dài với lao động làm bảo vệ chuyên nghiệp, đủ mạnh, có trách nhiệm.

Ông Lữ Đức Chung - phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, ông Hoàng Ngọc Dũng - trưởng Phòng giáo dục chính trị - học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa) và ông Lê Minh Thư - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lang Chánh cho rằng:

Lao động bảo vệ trường học đều có vị trí việc làm của các trường công lập, nhưng thời gian qua, lao động bảo vệ ở các trường học tại huyện Lang Chánh và nhiều địa phương ở Thanh Hóa đều là hợp đồng ngắn hạn, thời vụ, hoặc không có hợp đồng lao động.

Do vậy, đề nghị Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ có ý kiến tham mưu cho UBND tỉnh có phương án tuyển dụng bảo vệ trường học đủ mạnh, hợp đồng lâu dài, trả tiền lương hàng tháng phù hợp với trách nhiệm của bảo vệ nhà trường. Đối với bảo vệ Trường tiểu học Đồng Lương có mức thu nhập 800.000 đồng/tháng thì không thể toàn tâm, toàn ý, lúc nào cũng ở trường được.

Lang Chánh hiện nay vẫn là một trong 6 huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, nên huy động xã hội hóa để lấy kinh phí chi trả cho bảo vệ nhà trường không thể thực hiện được, vì huy động là sai quy định, hơn nữa đồng bào còn nghèo. Toàn huyện Lang Chánh có 34 trường các cấp học, trong đó còn nhiều điểm trường lẻ, nên công tác bảo vệ trường học đang gặp nhiều khó khăn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 9h sáng 3/5, hung thủ Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, dùng dao nhọn đâm bị thương 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp, gây bàng hoàng đối với học sinh, giáo viên.

Trong số các nạn nhân, em Lê Hữu Phước tử vong trưa 3/5. Các nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, sức khỏe đang hồi phục, ổn định.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cổng trường đã được khóa, tuy nhiên, người bảo vệ được nhà trường hợp đồng (800.000 đồng/tháng) vắng mắt khi xảy ra sự việc.

Chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh về tội “giết người”. Đến nay, ngày 13/5, Công an Thanh Hóa chưa công bố nguyên nhân khiến Đỗ Mãnh Chiểu Minh đột nhập vào trường gây nên vụ việc trên.