Sau khi hồi phục, số phận của binh sỹ Triều Tiên sẽ ra sao?

15h11 ngày 13/11, binh sỹ Oh lái xe jeep băng qua khu phi quân sự liên Triều với hi vọng chạy trốn khỏi quê nhà. Oh đang dần bình phục trở lại và nhiều khả năng sẽ sớm đối mặt với các cuộc thẩm vấn tới từ quân đội Hàn Quốc.

Brian Hook, Giám đốc chiến lược của Bộ Ngoại giao Mỹ và là cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Rex Tillerson cho rằng các thông tin mà binh sỹ Triều tiên cung cấp cho Hàn Quốc phần nào đó sẽ mở ra cánh cửa để tìm hiểu về cuộc sống bên trong quốc gia láng giềng.

Với lý do này, binh sỹ này nhiều khả năng sẽ tiếp nhận những đãi ngộ đặc biệt hơn so với những công dân Triều Tiên đào tẩu như anh. Trước hết có thể sẽ là khoản tiền 860.000 USD nếu Oh có thể cung cấp những thông tin quan trọng từ quê nhà.

Sau đó, anh có thể sẽ được Hàn Quốc bảo vệ vì Seoul thường xuyên lo ngại Bình Nhưỡng sẽ thủ tiêu các công dân đào thoát và đặc biệt là những người có thể tiết lộ bí mật trong quân ngũ Triều Tiên.

Như trường hợp của phó đại sứ Triều Tiên ở London Thae Yong-ho, người từng gây chấn động khi đào tẩu cùng gia đình vào năm 2016. Ông được cho là được bảo vệ cả ngày lẫn đêm và sống thoải mái tại một viện nghiên cứu thuộc cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Trong khi Kim Kwang-jin, cựu nhân viên tại hãng bảo hiểm của Triều Tiên tại Singapore được nhận vào làm tại Viện chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc (INSS), trực thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) sau khi đào tẩu.

"Để sống ở đây, mọi người cần một công việc. Chính phủ Hàn Quốc tạo việc làm cho những người đào tẩu. Họ từng trao cho tôi cơ hội làm việc cho INSS", Kim chia sẻ.

Giống như Kim, nhiều người Triều Tiên khác cũng được nhận vào làm việc ở INSS, như Choi Ju-hwal, sỹ quan quân đội cấp tá của Triều Tiên và từng là quan chức quân đội cấp cao nhất đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 1995. Cả ông Kim và ông Choi đều được các vệ sĩ Hàn Quốc bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước đó, những người Triều Tiên đào tẩu phải trải qua 6 tháng bị giam giữ một mình trong các căn phòng đầy đủ tiện nghi nhằm đảm báo không phải là gián điệp.

Nếu không phải là quan chức cấp cao hoặc các trường hợp đặc biệt, họ được nhận tiền và được đưa tới những khu tái định cư và không được rời khỏi chỗ ở trong vòng 12 tuần để hòa nhập với môi trường sống ở Hàn Quốc.