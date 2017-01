Sau bài viết về ông Ôn Gia Bảo, The New York Times bị Trung Quốc liệt vào danh sách đen

Apple đã loại bỏ cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc của báo New York Times hôm 23.12.2016, tờ Times cho biết. Các ấn phẩm khác của Mỹ như The Wall Street Journal và Financial Times thì lại không bị cấm.

Trước đó, Trung Quốc đã từng chặn trang web của New York Times hồi năm 2012 vì một loạt bài viết liên quan đến tài sản khổng lồ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

"Chúng tôi đã được thông báo rằng ứng dụng này vi phạm các quy định của địa phương", ông Fred Sainz, một phát ngôn viên của Apple, nói với tờ Times.

"Kết quả là chúng tôi sẽ loại bỏ ứng dụng này khỏi App Store ở Trung Quốc. Khi tình trạng ấy thay đổi, App Store sẽ tiếp tục cung cấp ứng dụng New York Times tại Trung Quốc một lần nữa".

"Trung Quốc không cho biết rõ lý do họ cấm cửa tờ New York Times và Apple cũng không trích dẫn điều luật mà họ đã tuân thủ", phóng viên Katie Benner của Timesviết trên mạng xã hội Twitter.

"Yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc để loại bỏ ứng dụng của chúng tôi là một phần nỗ lực rộng hơn của họ để chặn độc giả Trung Quốc tiếp cận với các tin tức độc lập về nước họ của New York Times, những bài báo bao quát và không có sự khác biệt tại tất cả các quốc gia trên thế giới", phát ngôn viên của tờ Timesnhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple gỡ các ứng dụng tại Trung Quốc. Hai ứng dụng của chính hãng công nghệ này là iBooks và iTunes Movies cũng từng bị gỡ hồi tháng 4.2016, chỉ chưa đầy 6 tháng khi được tung ra ở thị trường này.