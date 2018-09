Sát nhân tâm thần gây án xong mắc thêm bệnh... lo âu

TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Phạm Văn Giang (SN 1984, quê Hải Phòng) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/3/2009, Trần Tuấn Tú cùng Phạm Thị Tình và một số thanh niên đến ăn nhậu tại quán phở Bờm (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại quán lúc này có nhóm của Nguyễn Văn Long, Long hỏi Tú nơi thuê phòng nghỉ trọ. Sau khi thuê phòng nghỉ xong, Nguyễn Văn Long quay lại quán nhưng do nghe tiếng vỡ chai bia và nhìn thấy Tú đi ra khỏi quán.

Long lo sợ Tú đánh mình nên gã điều khiển xe bỏ đi.

Dù chưa có gì nghiêm trọng nhưng khi về gặp nhóm của mình, Nguyễn Văn Long vẽ ra chuyện mình bị đánh. Long gọi điện thoại cho Phạm Văn Giang rủ đi đánh nhóm Trần Tuấn Tú để trả thù.

Mặc dù không liên quan đến mình nhưng Phạm Văn Giang vẫn đồng ý. Giang chuẩn bị mang theo hung khí gồm 2 mã tấu phân phát cho đồng bọn, sau đó kéo nhau đến quán phở Bờm.

Theo lời khai của Long, khi đến cách quán khoảng l0m, Phạm Văn Giang cùng Nguyễn Văn Long kêu dừng xe và chờ sẵn. Hai tên vác mã tấu vào quán xông vào quán gặp nhóm của Trần Tuấn Tú .

Long hỏi: “Khi nãy đứa nào muốn kiếm chuyện với tao”. Dứt lời, gã dùng mã tấu chém trúng vào vai phải và tay phải của Tú và một thanh niên khác. Gây án xong, Long chạy khỏi quán.

Lúc này, thấy hai nhóm thanh niên chém nhau nên anh Phạm Ngọc An là chủ quán phở Bờm đi ra can ngăn. Tuy nhiên, Phạm Văn Giang bất ngờ xông đến dùng mã tấu chém 1 nhát vào vùng lưng làm cho anh Phạm Ngọc An ngã gục tại quán.

Gây án xong, cả nhóm Phạm Văn Giang, Nguyễn Văn Long tháo chạy. Anh Phạm Ngọc An được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Ngay sau khi gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc và tóm gọn Nguyễn Văn Long cùng một số đối tượng liên quan, riêng Phạm Văn Giang nhanh chân “xa chạy cao bay”.

Ngày 14/8/2012, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử và tuyên phạt Long và đồng phạm hình phạt nghiêm khắc, riêng Giang bị truy nã gắt gao. Đến ngày 25/3/2011, Giang mới sa lưới pháp luật .

Điều lạ là sau khi bị bắt và trong quá trình điều tra, do bị cáo Phạm Văn Giang bất ngờ phát bệnh tâm thần nên ngày 22/2/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định trưng cầu giám định đối với Giang.

Tại biên bản giám định pháp y tâm thần số 217/PYTT-PVVN ngày 20/3/2012 của Viện giám định pháp y tâm thần TW phân viện phía Nam - Bộ y tế kết luận Giang bị bệnh “Biến đổi nhân cách”.

Sau khi gây án, gã bị tình trạng rối loạn phân ly. Đặc biệt, Giang còn mắc thêm bệnh rối loạn phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Tuy nhiên, Giang vẫn có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế do bệnh. Từ đó, Giang được điều trị suốt 5 năm.

Đến ngày 16/3/2017, Giang tiếp tục đưa đi giám định và Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa - Bộ Y tế vẫn kết luận gã vẫn chưa hết rối loạn lo âu trầm cảm, biến đổi nhân cách.

Tuy nhiên bệnh Giang đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nữa và được phục hồi điều tra về tội “Giết người”.

TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm, phạt Giang 12 năm tù. Sau đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định kháng nghị về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Giang.

HĐXX phúc thẩm nhận định giữa bị cáo Phạm Văn Giang vói người bị hại Phạm Ngọc An hoàn toàn không có mâu thuẫn gì trước đó.

Giang nghe theo sự rủ rê của Nguyễn Văn Long đến khi ở quán Phở Bờm đánh nhau, mặt dù người gây sự với Nguyễn Văn Long trước đó đã bỏ chạy.

Còn bị hại Phạm Ngọc An là người can ngăn, nhưng với bản chất hung hăng, xem thường tính mạng sức khỏe người khác, bị cáo Phạm Văn Giang đã dùng hung khí mang theo chém trúng lưng của bị hại Phạm Ngọc An gây đứt cột sống, đứt thần kinh mạch máu dẫn đến bị hại tử vong.

Diễn biến vụ án cho thấy với tính chất, mức độ, hành vi và hậu quả mà bị cáo Phạm Văn Giang gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Xử Giang phạm tội “Giết người” theo tình tiết định khung tăng nặng “có tính chất côn đồ” là có căn cứ, tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, với tính chất, mức độ, hành vi và hậu quả mà bị cáo Phạm Văn Giang là đặc biệt nghiêm trọng; bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phạm Văn Giang mức án 12 năm tù là có phần nhẹ so với đồng phạm trong vụ án.

Do đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương, sửa bản án sơ thẩm, phạt Giang 14 năm tù giam. Đó là hình phạt tương xứng cho kẻ sát nhân máu lạnh, côn đồ, là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật...

(Tên bị hại đã được thay đổi).