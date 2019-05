Sát hại nữ sinh giao gà: Kẻ mang bộ mặt "cô hồn" nhất đã thành khẩn khai báo

Mới đây, Trần Thị Huyền Trang (sinh năm 1992, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã bị công an triệu tập, để làm rõ việc Trang đăng tin sai sự thật trên facebook về vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại.

Tờ Thanh niên dẫn tài liệu điều tra cho hay, sáng 8/5, Trần Thị Huyền Trang đọc được bài viết có nội dung bắt một thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên tên N.H.A. vì có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D. Trang đã sao chép lại nội dung này đăng trên trang facebook cá nhân với mục đích thu hút nhiều người xem, phục vụ việ bán hàng online.

Cơ quan chức năng xác định, công an Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên. Công an Thái Nguyên cũng không có cán bộ nào tên N.H.A., như nội dung đăng tải trên mạng xã hội.