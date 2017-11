Sập giàn giáo bến xe ở Nghệ An: Hé lộ danh tính 10 nạn nhân

Chiều 26/11, thông tin từ bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, đơn vị vẫn đang tiếp tục chữa trị cho các công nhân trong vụ sập giàn giáo dự án Bến xe phía Bắc TP.Vinh.

Vụ việc xảy ra đã khiến 10 công nhân bị thương, phải đưa đến bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Trong số những công nhân nhập viện cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Văn Đề bị chấn thương cột sống là nặng nhất đã được chuyển ra Hà Nội. Ngoài ra, bệnh nhân Nguyễn Thế Thảo bị gãy xương đùi, Nguyễn Văn Việt Dũng bị gãy chân, số còn lại bị đa chấn thương vùng mặt, hàm, ngực, vai..

Danh sách các nạn nhân nhập viện gồm:

1. Nguyễn Văn Sáng (SN 1977), trú ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

2. Nguyễn Thế Thảo (SN 1993), trú ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3. Nguyễn Thế Nho (SN 1991), trú ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

4. Nguyễn Văn Đề, quê tỉnh Nghệ An

5. Đặng Trọng Nam, quê tỉnh Nghệ An

6. Nguyễn Văn Toàn, quê tỉnh Nghệ An

7. Nguyễn Văn Việt Dũng, quê tỉnh Nghệ An

8. Nguyễn Đức Hải, quê tỉnh Nghệ An

9. Nguyễn Bá Vương, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

10. Cao Hán, quê tỉnh Nghệ An

Liên quan đến sự việc, trao đổi với ông Cao Huy Thành, Trưởng Công an xã Nghi Kim, TP.Vinh, ông Thành cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo lên cấp trên. Hiện, vụ việc đang được điều tra".

Ông Thành cho biết thêm, đa số lao động bị nạn nói trên được đơn vị thi công thuê ngoài để đổ bê tông, không có hợp đồng lao động.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Được biết, công trình Bến xe phía Bắc TP.Vinh được xây dựng trên diện tích gần 4ha, tổng vốn đầu tư 273,7 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 9/2012 do công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư và do công ty TNHH Dịch vụ ANB thi công.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 17h ngày 25/11, một nhóm công nhân đang tiến hành đổ bê tông ở phần mái của công trình Bến xe phía Bắc, xã Nghi Kim, TP.Vinh thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập.

Vụ việc xảy ra bất ngờ nên hậu quả khiến hàng chục người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.