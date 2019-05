Lee Byung Hun là tài tử xứ Hàn với danh tiếng mang tầm quốc tế sau khi tham gia vào hàng loạt bom tấn "G.I. Joe: The Rise of Cobra", "The Magnificent Seven", "Terminator: Genisys".

Thường xuyên công tác ở nước ngoài, tất nhiên Lee Byung Hun cần phải thu xếp chỗ ở để tiện bề làm việc.

Và đúng với đẳng cấp, nam tài tử Lee Byung Hun và mỹ nhân "Vườn sao băng" Lee Min Jung đã mua luôn căn biệt thự trị giá gần 2 triệu đô la (tương đương 46,7 tỉ đồng) vào đầu năm nay ở ngay gần khu Universal Studios - xưởng phim lâu đời và nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ.



Tuy nhiên khi người khác đắn đo suy nghĩ hàng năm hàng tháng để mua và xây nhà, thì vợ chồng Lee Byung Hun lại bá đạo và phóng khoáng đến mức đi du lịch ở Mỹ nên... tiện mua luôn căn biệt thự 2 triệu đô.

Là ông chủ của cả công ty BH Entertainment quản lý diễn viên đình đám như Han Hyo Joo, Go Soo, Jin Goo, Han Ji Min..., túi tiền của Lee Byung Hun có lẽ cũng đủ khủng để làm được việc này.

Vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung mua nhà ngay gần phim trường nổi tiếng nhất thế giới

Được biết, Lee Byung Hun là nam diễn viên được trà thù lao cao thứ hai lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Nhận lời tham gia "Mr. Sunshine", nam tài tử nhận được 200 triệu won (tương đương 4,2 tỷ đồng) cho mỗi tập phim.

Như vậy, sau 24 tập phim, Lee Byung Hun "cá kiếm" tới gần 101 tỷ đồng. Trên mặt trận điện ảnh, DongA tiết lộ, nam tài tử họ Lee được trả khoảng 700 triệu won (gần 14,6 tỷ đồng) cho mỗi tác phẩm.

Hiện Lee Byung Hun đang sống cùng vợ và con trai trong căn hộ sang trọng, rộng khoảng 450 mét vuông, có tầm nhìn hướng ra sông Hàn. Căn hộ này có giá 3,6 - 4,5 triệu đô la (khoảng 84 - 105 tỉ đồng).

Nhà của vợ chồng nhà tài tử này ở Seoul

Nguồn: AK