Rúng động vụ nhuộm cà phê bẩn với pin: Bà Loan khai nhận sản xuất theo đơn đặt hàng

Thời điểm công an bắt quả tang xưởng của bà Loan sản xuất cà phê bột từ nguyên liệu là vỏ cà phê, trộn bột đen trong pin con ó là ngày 16/4.



Khi đó, theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, bà Loan khai "hàng ngày cho người đi thu mua cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn vỡ... ở các đại lý. Sau đó mua các cục pin đập dẹp, dùng chất bột màu đen của pin hòa với nước rồi đem nhuộm với cà phê. Số cà phê sau khi được nhuộm, cơ sở đem rang, xay rồi đóng gói bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời".

Thế nhưng, sau đó, chủ cơ sở này bắt đầu quanh co trong khai báo.

Tại buổi họp báo chiều 18/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn chưa xác định được mục đích của hành vi nhuộm tạp chất cà phê với bột pin vì bà Nguyễn Thị Thanh Loan rất ngoan cố, chưa chịu khai báo.

Theo thuật lại của báo Dân trí, Đại tá Lê Vinh Quy (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) nhận định, có thể bà Loan nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên không chịu khai báo.



"Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, bước đầu chủ cơ sở này khai nhận sản xuất theo đơn đặt hàng của một đối tượng ở địa phương khác.

Hiện đối tượng này đã bán được 3 tấn tại Bình Phước nên chúng tôi đang xác minh đối tượng, địa điểm mua để làm rõ", nguồn trên dẫn lời Đại tá Quy.

Ông Võ Ngọc Anh, Trưởng công an xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông thông tin trên báo An ninh Thủ đô, công an phát hiện cơ sở của bà Loan có dấu hiệu bất thường khoảng gần 1 năm nay, nhưng phải phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ.



Theo ông, bà Nguyễn Thị Thanh Loan khai rằng, cứ 2 thùng pin con ó (khoảng 12 cặp) khi đập ra có thể trộn cùng 6 tấn phế phẩm cà phê, bột đá.

Công an cũng đã triệu tập bà Loan, chồng bà Loan là ông Nguyễn Xuân Bảo và Ngô Ngọc Sơn (người trực tiếp nhuộm pin vào tạp chất cà phê) để đấu tranh làm rõ vụ việc.



Bà Loan làm việc với công an tại xưởng. Ảnh: Đài PTTH Đắk Nông

