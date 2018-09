Rating tăng vọt, VTC thắng lớn trong thương vụ mua bản quyền ASIAD 2018

Người dân hết phải “ăn Xôi Lạc”

Kỳ ASIAD 2018 sắp kết thúc, có thể nói đây là kỳ ASIAD 2018 gây được sự chú ý nhất của người dân cả nước. Khi môn thi đấu đầu tiên của ASIAD 2018 chuẩn bị khởi tranh người dân cả nước thực sự sốc khi VTV tuyên bố dừng đàm phán mua bản quyền ASIAD vì đối tác đòi giá quá cao, vượt quá khả năng tài chính của VTV. Việc VTV thất bại trong đàm phán bản quyền đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất của châu Á không có bản quyền, đây cũng là lần đầu tiên trong các kỳ ASIAD, Việt Nam không có bản quyền từ đầu mùa giải.

Hệ lụy của việc không có bản quyền là trong 10 ngày đầu tiên diễn ra ASIAD dân Việt Nam ào ào tìm kiếm link lậu (link các trang web hay app OTT vi phạm bản quyền, thu sóng trái phép từ các kênh truyền hình nước ngoài).

Đỉnh điểm là 3 trận đấu của đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam tại vòng đấu loại ASIAD 2018, người dân đua nhau tìm link vi phạm bản quyền để theo dõi.

Nổi lên nhất là trang vi phạm bản quyền xoilac.tv đã gây được sự chú ý khi tổ chức livestream trên cả 2 hạ tầng: web, mạng xã hội, với 2-3 bình luận viên bằng tiếng Việt. Vào các trận đấu của đội tuyển Việt Nam xoilac.tv đạt 3-4 triệu lượt theo dõi.

Trên mạng xã hội người dân bày tỏ sẵn lòng tha thứ cho hành vi vi phạm pháp luật của Xôi Lạc, không ít lời cảm ơn Xôi Lạc đã thay đài truyền hình quốc gia đưa tín hiệu ASIAD 2018 về phục vụ người dân. Vào thời điểm đó, hầu như không còn ai hy vọng sẽ được xem ASIAD một cách đàng hoàng trên sóng truyền hình.

Vào chiều ngày 20/8, bắt đầu xuất hiện thông tin về việc có một đơn vị truyền hình đang tiếp xúc với đối tác để đàm phán mua bản quyền ngay trên đất nước Indonesia. Và 48h sau, VOV/VTC chính thức công bố đã mua được bản quyền ASIAD 2018 với mức giá thấp hơn 1,5 triệu USD, đây là mức giá được coi là mức giá hợp lý.

Việc mua bản quyền được sự hỗ trợ tài chính của 3 doanh nghiệp lớn là Vingroup, Viettel, sau đó có thêm VietnamAirline hỗ trợ.

Từ trưa ngày 22/8/2018, tín hiệu ASIAD 2018 đã chính thức lên sóng VTC3, rất nhiều người đã hồ hởi cảm ơn VTC vì đã giúp người dân đỡ phải “ăn Xôi Lạc”.

Tổng giám đốc VOV khi đó đã phát biểu: “Dù lỗ VOV/VTC cũng mua bản quyền về phục vụ người dân, phục vụ người hâm mộ, chứ không xác định mục tiêu hoạt động kinh doanh. Có phải vay tiền để mua bản quyền phục vụ khán giả thì vẫn phải làm.”.

Cũng chính vì quan điểm phục vụ người dân, nên Đài VTC đã sẵn sàng chia sẻ tín hiệu miễn phí cho hơn 40 đài truyền hình, doanh nghiệp truyền hình trả tiền, cơ quan báo chí tiếp sóng miễn phí để người dân khắp cả nước có điều kiện thu xem.

Ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc Đài VTC cũng chia sẻ: “VTC không thu một đồng nào của mọi đơn vị đối tác đề nghị tiếp pháp sóng VTC”.

Quan điểm phục vụ cộng đồng của VTC cũng được các doanh nghiệp ủng hộ, như Tập đoàn Vingroup tài trợ không kèm theo bất kỳ điều kiện gì, ngoài việc mua được để phục vụ khán giả. Họ không cần một spot quảng cáo hay một câu chữ cảm ơn nào.

Rating VTC tăng lên 31,5%, kỷ lục cao chưa từng có

Tuy nhiên với những gì diễn ra sau đúng 10 ngày VTC có bản quyền ASIAD 2018 có thể khẳng định VTC đã gặt hái được nhiều thành công trong thương vụ mua bản quyền này. Thành công đầu tiên phải kể đến là hiệu quả khai thác quảng cáo.

Đây là sự kiện này được người hâm mộ rất quan tâm, các vận động viên Việt Nam, nhất là bóng đá nam thi đấu với thành tích ấn tượng. Kết quả là lượng người xem rất lớn, kéo theo thu hút quảng cáo tốt. Do các kênh VTC1, VTC3 được tiếp sóng nguyên trạng trên nhiều hạ tầng nên chỉ số lượt khán giả theo dõi cộng dồn rất cao.

Theo kết quả đo lường của hệ thống VIETNAM-TAM tỷ lệ khán giả truyền hình theo dõi sự kiện này trên sóng VTC3 tăng hơn 10 lần so với thời gian trước đó. Ví dụ, theo số liệu của VietnamTAM, rating cộng dồn của VTC3 từ trận đấu vòng loại 1/8 lên tới 27.8.

Đây là mức rating cao chưa từng, khi rating của kênh truyền hình ở mức 2 là đã tốt, mức 3 rất tốt, và ít kênh duy trì được 6, 7 chấm. Trong trận đấu ngày 27/8, rating của riêng kênh VTC3 là hơn 10, và thêm cộng dồn lên tới 27.8, kéo theo hiệu quả quảng cáo rất tốt.

VTC đã hai lần điều chỉnh tăng giá quảng cáo vào các trận đấu của Olympic Việt Nam. Rating các trận bóng đá tiêu biểu. Chỉ số rating VTC3 tăng vọt chưa từng có. (ICTnews lập bảng theo nguồn số liệu từ VietnamTAM).Theo chỉ số của VietnamTAM theo dõi trong thời gian qua, bóng đá vẫn là môn thể thao thu hút khán giả lớn nhất, đặc biệt là những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Hai trận tứ kết và bán kết của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 có lượng người xem nhiều, lần lượt là 29,7% và 31,5%, cao hơn so với một sự kiện bóng đá nổi bật và có tỉ lệ người xem cao nhất (28,6%) gần đây là trận chung kết Worldcup 2018 và chỉ thấp hơn một chút so với trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan của giải U23 châu Á đầu năm 2018 (32%).

Đó là chưa kể đến một lượng lớn khán giả xem tập thể tại các nơi công cộng như sân vận động, nhà hàng, quán café.

Điều này cho thấy chủ trương của VOV và VTC là rất đúng đắn khi đã nỗ lực mua bản quyền phục vụ người hâm mộ và cho phép tiếp sóng rộng rãi.Không chỉ VTC mà ứng dụng OTT VTC Now cũng là một kênh được nhiều người lựa chọn để theo dõi.

Đến ngày 29/8. VTC Now đã cán mốc 1 triệu lượt tải trên hai app của Google và Apple. Lượt người dùng VTC Now tăng đột biến sau đúng 1 tuần khi Đài VTC mua bản quyền ASIAD 2018.

Trước khi Đài VTC có bản quyền ASIAD 2018, VTC Now có tầm 150.000 người dùng, sau khi chính thức lên sóng ASIAD 2018 từ 22/8/2018 trung bình có khoảng hơn 100.000 người dùng mới tải VTC Now mỗi ngày, chỉ sau đúng 1 tuần VTC Now đã cán mốc 1 triệu lượt tải.

Chỉ số rating tăng vọt sẽ kéo theo doanh thu quảng cáo rất tốt, lượng quảng cáo dầy đặc trên kênh VTC3 vào các giờ phát sóng trực tiếp ASIAD 2018 cũng đủ cho thấy sức ảnh hưởng lớn của ASIAD.

Ông Nguyễn Kim Trung cũng tiết lộ: "Chắc chắn VTC không lỗ, mà có lãi". Mục tiêu ban đầu là phục vụ cộng đồng, nhưng VTC đã làm tốt hơn cả mong đợi tới mức bù đủ số tiền mua bản quyền, hơn thế nữa VTC đã nhận được sự đánh giá cao của khán giả khi mang bản quyền ASIAD đúng lúc hàng triệu người dân đang khao khát nhất.