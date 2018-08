Ra đầu thú sau 4 năm bỏ trốn vì tội trộm cắp

Chiều 30-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết đối tượng Đinh Văn An (SN 1987, ngụ thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy) đã ra đầu thú sau 4 năm bỏ trốn với tội danh trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan, ngày 20-8-2014, Đinh Văn An cùng với vợ là Lê Thị Hường (SN 1995) đi từ nhà đến địa phận xã Phong Thủy để giải quyết việc riêng.

Khi ngang qua quán bida của anh Mai Xuân Nguyên ở Lộc Hạ (xã An Thủy) thì phát hiện 1 chiếc xe máy của anh Võ Đăng Học (SN 1994) ở Lộc Hạ, An Thủy đang dựng trước quán.



An cùng với Hường đã trộm cắp chiếc xe nói trên rồi chạy đi tìm nơi tiêu thụ, nhưng vừa đi được một đoạn ngắn thì bị lực lượng Công an cùng người dân phát hiện và bắt giữ được người vợ còn An trốn thoát.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường về hành vi trộm cắp tài sản và ra quyết định truy nã đối với Đinh Văn An.