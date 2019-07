Quỳnh Chi - Thùy Dung lần đầu trải lòng về tin đồn yêu đồng tính, dọn về "sống thử" sau 5 năm thân thiết

BTV, MC nổi tiếng của VTV Đặng Quỳnh Chi là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình thể thao như: Nhịp đập 360 thể thao, Bản tin thể thao 24/7, Bản tin 360 độ thể thao...

Gần đây, cô nàng còn có bước chuyển mình đầy ấn tượng khi đảm nhận vai trò MC nhiều gameshow hot trên sóng VTV là: The Remix, The Voice, The Voice Kids...

Thuỳ Dung từng có gần 3 năm làm BTV thể thao - Đài truyền hình Việt Nam trước khi chuyển công tác. Cô từng là tay vợt nữ số 1 Việt Nam vào thời gian 2006 - 2009. Ngoài ra, Thùy Dung còn được biết đến là một nhà kinh doanh trẻ và tài năng.

Thời gian vừa qua, cặp đôi liên tục nhận được những nghi ngờ về tình yêu đồng giới . Sau 5 năm thân thiết, họ đã quyết định dọn về sống chung 1 nhà. Gặp gỡ với cặp đôi trong một buổi trò chuyện tại Hà Nội, cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết, thoải mái khi trải lòng về lần đầu "sống thử" cùng nhau.

Thùy Dung - Quỳnh Chi: Sống chung với một người nào đấy thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, phải giải quyết hàng ngày



1.Đang ở cùng với gia đình, vậy tại sao Quỳnh Chi và Thùy Dung lại quyết định ra riêng để sống chung với nhau sau 5 năm thân thiết?

- Thùy Dung: Hồi xưa tôi từng sống một mình trong Sài Gòn hơn 10 năm. Đây là một quãng thời gian cũng khá dài cho nên khi đi ra ngoài Hà Nội tôi vẫn thích có 1 cuộc sống riêng, 1 sự tự do nhất định.

Thời điểm hiện tại, tôi lại nghĩ sống riêng cũng vui nhưng sống cùng 1 người nữa thì chắc sẽ vui hơn. Tôi đã nghĩ đến việc ở cùng với Chi rất lâu nhưng lại chưa dám quyết định.

- Quỳnh Chi: Cái ngày mà chúng tôi đưa ra quyết định này là lúc mà tôi chưa có ý nghĩ sẽ ra ngoài ở. Nhưng khi thấy khu nhà đó thích quá, tôi mới rủ Thùy Dung:"Hay là về đây ở đi!". Và cứ thế là chúng tôi dọn về sống cùng với nhau.

2. Tại sao trước đó Thùy Dung lại không dám đưa ra quyết định "sống thử" này?

- Thùy Dung: Tôi sống xa gia đình từ năm 15 tuổi cho nên khi quay trở lại sống cùng với cả nhà thì mọi người, đặc biệt là mẹ lại không muốn cho tôi đi ra ở riêng. Bởi vậy nên việc thuyết phục gia đình là cả một quá trình chứ không thể đùng 1 cái mà xách vali ra khỏi nhà được.

3. Khi sống chung với nhau 2 người cảm thấy thế nào?

- Thùy Dung: Khi sống chung với một người nào đấy thì sẽ có rất nhiều vấn đề chứ không phải chỉ là một vấn đề, là việc mình giải quyết hàng ngày. Giả dụ như, bản thân tôi thích mọi thứ khá ngăn nắp theo cách của mình. Còn Chi lại không ngăn nắp lắm, thích có người dọn dẹp cho mình cơ. (cười)

- Quỳnh Chi: Tất cả mọi sắp xếp trong nhà với Thùy Dung là phải như ly như lau còn tôi thì không vậy, tôi thoải mái hơn. Dung rất thẳng tính, tôi lại hay vòng vo cộng với tính hay dỗi thành ra rất hay cãi vã nhau. Có lúc tôi còn bực quá đến nỗi phải nói với Dung: "Thôi mày ở đây 1 mình đi tao đi về!". (cười)

- Thùy Dung: Trong 10 ngày đầu tiên sống cùng nhau chắc là Chi phải dọn quần áo hết 5 lần. Lần nào dọn hết đồ vào vali Chi lại phải dọn lại cho nên chán và bớt dỗi đi rồi.

- Quỳnh Chi: Ai cũng thế đúng không? Khi ở với người mình rất yêu, kể cả khi đã yêu và lấy nhau về rồi vẫn còn xảy ra rất nhiều vấn đề. Cả 2 đều phải kìm chế cá tính riêng của mình thì mới có thể hòa hợp được.

Quỳnh Chi - Thùy Dung: Rất hợp nhau về khoản thích ăn đêm!

4. Gia đình Quỳnh Chi và Thùy Dung phản ứng ra sao trước quyết định của cả 2?

- Quỳnh Chi: Lúc đầu tôi không nói với mẹ là mình sẽ ra ngoài ở riêng. Mẹ chỉ biết tôi có 1 cái studio nên có hôm phải ngủ lại đó. Thỉnh thoảng tôi lại về nhà trộm vài bộ quần áo rồi đem đi chứ không dám thẳng thắn xách vali ra khỏi nhà vì sợ mẹ buồn.

Ở nhà 2 mẹ con tôi khá là khác nhau về tư duy, cách sống nên hay khắc khẩu. Thương mẹ nhưng nhiều khi tôi và mẹ lại không thể có tiếng nói chung. Đó cũng là lý do tôi muốn ra ở riêng.

- Thùy Dung: Với tôi công cuộc để nói chuyện với mẹ khi đi ra ngoài ở là 1 quá trình rất dài, hờn dỗi có, khóc lóc cũng có. Tại vì vẫn muốn có không gian riêng nên vẫn quyết ra ngoài ở. Tuy nhiên, tôi thường xuyên ăn cơm với gia đình hơn trước để mọi người dần quen với nhịp sống mới này.

5. Thùy Dung - Quỳnh Chi thích điều gì ở đối phương nhất?

- Thùy Dung: Điểm mà chúng tôi hợp nhau nhất có lẽ là do tôi với Chi rất thích ăn đêm cùng nhau. Chi cũng hay thích chiều theo tôi, ví dụ đang ngủ thì lại rủ nhau đi ăn gì đó hoặc bật 1 ly vang lên uống và xem phim cùng nhau.

- Quỳnh Chi: Trước khi quen Dung tôi rất gầy. Nhưng sau 1 thời gian, chơi và ở cùng nhau thì tôi đã tăng được 3,4 cân rồi đấy! (cười)

6. Thùy Dung khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vậy chính thức chị đã trải qua bao nhiêu mối tình?

- Thùy Dung: Chắc là 4, 5 mối tình gì đó. Tôi thì chưa bao giờ quen ai trong showbiz vì cuộc sống ở đó khá phức tạp. Cũng bởi hay ghen nên tôi không yêu người trong showbiz được. Tôi cũng thường dễ rung động với những người giỏi bởi họ làm tôi ngưỡng mộ. Mối tình lâu nhất của tôi là 8 năm. Nhưng yêu và chia tay cũng nhiều nên chắc tính ra chỉ kéo dài khoảng 3.4 năm gì đó thôi.

- Quỳnh Chi: Tôi bị khờ trong cách nhìn người, sống rất nặng tình cảm. Nhiều khi người ta nói thế nào thì tôi nghe thế thôi. Lúc đầu thì tưởng như mình rất là lý trí chọn người yêu theo tiêu chuẩn.

Nhưng đằng sau những tiêu chuẩn đó lại là những thứ dễ khiến cho mình phải thất vọng. Vì thế mà tôi bị tổn thương và sai lầm khá nhiều trong chuyện yêu đương. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhận lỗi là do bản thân mình. Nếu như Dung là con trai chắc chúng tôi cưới nhau luôn rồi đó!

Quỳnh Chi - Thùy Dung: Đến một thời điểm nào đấy chúng tôi sẽ chia sẻ về mối quan hệ này một cách rõ ràng

7. Còn về tin đồn yêu đương giữa Quỳnh Chi và Thùy Dung thì sao?

- Thùy Dung (nhìn Quỳnh Chi): Có yêu không? Yêu thì chia sẻ luôn…

- Quỳnh Chi: Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, mọi thứ rõ ràng thì chúng tôi sẽ chia sẻ.

- Thùy Dung: Đôi lúc mình nhìn thế mà nó lại không phải như thế. Quan trọng là mình muốn nhìn sự việc đó theo hướng nào thôi. Tôi cũng giống Chi, đến một thời điểm nào đó mà hợp lý tôi sẽ công bố. Còn bây giờ thì mọi thứ chưa rõ ràng…

- Quỳnh Chi: Đôi khi bước thêm 1 bậc nữa sẽ dễ đánh mất đi những gì mà cả 2 đã có với nhau nên chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn, trân trọng mối quan hệ này một cách tốt đẹp nhất.

8. Việc công khai sống chung với nhau giữa tin đồn hẹn hò, cả 2 không sợ đàn ông sẽ dè chừng à?

- Quỳnh Chi: Đến thời điểm này tôi không còn sợ nữa. Nếu như mà đã yêu đủ chân thành thì sẽ đến với nhau dù là ai đi chăng nữa.

Quỳnh Chi: Giới tính thứ 3 không có vấn đề gì cả. Quan trọng là mình thấy hạnh phúc thôi!

9. Vậy Quỳnh Chi, Thùy Dung nghĩ như thế nào về giới tính thứ 3?

- Quỳnh Chi: Giới tính thứ 3 cũng không vấn đề gì cả. Quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc thôi.

- Thùy Dung: Theo tôi, tính như nào quan trọng hơn. Người đó có phải người đàng hoàng, sống có đạo đức hay không mới là điều quan trọng.

Ở Việt Nam, thuần phong mỹ tục là một việc mà người ta rất coi trọng, từ xưa ra sao thì bây giờ cũng phải đúng như thế. Còn bây giờ mọi người đã bớt khắt khe hơn rồi. Truyền thông báo chí đã nói quá nhiều nên mọi người có thể quen hơn và nghe bình thương hơn.

- Quỳnh Chi: Nhưng tôi lại nghĩ rằng đôi khi các phương tiện truyền thông ủng hộ quá vấn đề này thì sẽ khiến các bạn trẻ dễ có những suy nghĩ lệch lạc đó.

10. Bố mẹ nói gì khi Thùy Dung ở với Quỳnh Chi?

- Thùy Dung: Tôi không phải một người thích thổ lộ nhiều. Nói tôi là 1 người lạnh lùng cũng đúng! Bố mẹ tôi quá hiểu tôi như thế nào và mong muốn điều gì. Mẹ tôi chỉ nói 1 điều rằng: "Con muốn thế nào cũng được ở cạnh ai cũng được miễn là con hạnh phúc. Mẹ sẽ không quan tâm đến những người khác nói gì hay như thế nào cả!".

- Quỳnh Chi: Mẹ tôi thì không thế, mẹ luôn giục tôi đi lấy chồng đi và nói: "Con không thể sống cuộc sống như thế được!". Nhưng mẹ cũng rất quý Dung vì cô ấy rất tốt với gia đình tôi.

Quỳnh Chi: Đi làm, có bao nhiêu Dung dành cho tôi hết

11. Nhiều tin đồn cho rằng Thùy Dung là đại gia nên Quỳnh Chi mới lựa chọn chơi và dọn về ở cùng? Cả hai giải thích sao về điều này?

- Thùy Dung: Tôi đại gia về mặt tinh thần (cười)

- Quỳnh Chi: Từ khi biết yêu đến giờ tôi chưa bao giờ yêu 1 đại gia thật sự như kiểu cho tôi 1 cuộc sống xa hoa hay như thế nào cả. Tôi đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn cho người mình chọn yêu nhưng khi yêu rồi, tôi lại bị cảm xúc lấn át rất nhiều.

Còn Dung với tôi là đại gia về mọi mặt. Khi đi làm, Dung có bao nhiêu dành cho tôi hết. Cô ấy rất thương tôi, với tôi như vậy là quá đủ rồi! Có những người có 10 họ chỉ cho mình 1 thôi thì với tôi đó không phải là đại gia.

12. Gần đây cả hai cùng tham gia đóng chung MV "Đừng hỏi về anh" của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng. Được biết, Quỳnh Chi là người không đồng ý đóng cảnh nóng chung với Thùy Dung. Phải chăng chị còn e ngại điều gì?

- Quỳnh Chi: Nghe phong phanh là chúng tôi phải ôm hôn nhau. Sau đó tôi với Dung yêu cầu ekip dừng lại để bàn. Chúng tôi muốn khán giả khi mà nhìn vào hình ảnh họ tự đưa ra những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân không phải là những cảnh phô hẳn ra như thế.

- Thùy Dung: Tôi thì không phải là người thích thể hiện tình cảm của mình với người yêu quá nhiều. Thành ra tôi cảm thấy cái gì nửa kín nửa hở thì mọi thứ thú vị hơn. Đối với tôi, cảnh nóng nếu như tinh tế thì sẽ rất đẹp nhưng nếu không thành thì sẽ rất phản cảm. Và đa số tôi lại thấy nó phản cảm.

13. Dự định sắp tới của Thùy Dung và Quỳnh Chi là gì?

- Quỳnh Chi: Dự định sắp tới thì chưa có gì cả. Hai người chúng tôi sẽ không làm chung để tránh cãi cọ nhau.

Dung hỗ trợ tôi nhiều mặt trong công việc như giúp tôi giải stress, hoặc hoặc cho tôi cách giải quyết nhiều vấn đề cùng 1 lúc. Còn khi muốn đầu tư 1 thứ gì mà thiếu tiền thì chắc chắn tôi sẽ phải vay Dung rồi.

- Thùy Dung (nhìn Quỳnh Chi): Vay thì phải có trách nhiệm chứ tôi không thể giống mấy anh đại gia ngoài kia được! (cười lớn)

Cám ơn Thùy Dung và Quỳnh Chi về cuộc trò chuyện. Chúc hai chị luôn thành công, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!