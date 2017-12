Quý bà dùng xế hộp vận chuyển gần 2 tạ pháo trong đêm

Sáng 8/12, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ chiếc xe ô tô chở gần 2 tạ pháo trong đêm.

Theo tin báo từ quần chúng nhân dân, vào khoảng 3h ngày 8/12 tại ngã ba Nam Cấm (thuộc địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc), chiếc xe ô tô mang BKS: 36L – 8584 đang dừng để bốc dỡ hàng.

Lúc này, Đội quản lý thị trường cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ập vào kiểm tra thì phát hiện trên xe chở 170,8kg pháo.

Chiếc xe ô tô chở gần 2 tạ pháo trên đường đi tiêu thụ (ảnh Chi cục QLTT Nghệ An cung cấp)



Tại thời điểm kiểm tra, tài xế được xác định là bà Phạm thị Thao (SN 1966, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc). Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế di lý chiếc xe về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Thao khai, toàn bộ số hàng trên là của bà Trần Thị Đáng (trú khối 3, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò) và bà Mai Thị Hà (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc), bà chỉ vận chuyển để lấy tiền cước.

Hiện Chi cục QLTT Nghệ An đã bàn giao đối tượng và số tang vật trân cho Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo pháp luật.