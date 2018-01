Quảng Ninh cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2018, đặc biệt trong dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Nội dung chỉ đạo nêu rõ: "Các địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh cần quán triệt không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp đi thực thi nhiệm vụ”.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ninh về những vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm tại các địa phương, cơ quan đơn vị do mình phụ trách.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội.

Kiên quyết không để xảy ra các tình trạng phản cảm, chen lấn, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, dịch vụ đổi tiền lẻ; bố trí sắp xếp khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, phù hợp với không gian di tích, khu vực lễ hội; hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện niêm yết công khai giá các loại dịch vụ, hàng hóa… trong khu vực tổ chức lễ hội.



Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia lễ hội.

UBND các địa phương, các ngành theo chức năng, thẩm quyền tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; công bố công khai kết quả kiểm tra những cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý và tổ chức lễ hội.