Quân đội Syria thừa thắng xốc tới đánh diệt phiến quân trên các chiến trường

Ngày 19.11.2017, quân đội Syria, Hezbollah và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC giải phóng thành phố biên giới al-Bukamal sau một tuần giao chiến dữ dội với các tay súng IS. Cuộc tấn công được sự yểm trợ tích cực của Lực lượng Không quân Nga.

Tư lệnh trưởng Vệ binh Cánh mạng Hồi giáo Iran, tướng Qasem Soleimani, xuất hiện trong một video trong thành phố vừa giải phóng. Kênh truyền hình Al Mayadeen, liên kết với truyền thông Hezbollah cho biết, tướng Soleimani đã chỉ huy toàn bộ chiến dịch giải phóng al-Bukamal.

Truyền thông Hezbollah ở Syria khẳng định, khoảng 150 tay súng khủng bố IS vượt sông Euphrates trốn khỏi thành phố al-Bukamal. Một số tay súng khủng bố giao nộp vũ khí và đầu hàng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Cùng ngày, lực lượng Tiger tiếp tục tấn công dọc theo bờ tây sông Euphrates. Các đơn vị quân đội Syria giải phóng các làng Kashmah và Salihiyah, bao vây các đơn vị IS trong khu vực giữa al-Mayadin và Kashmah.

Lực lượng SDF tấn chiếm thị trấn Shu'aytat và các địa bàn gần đó trên thung lũng phía đông sông Euphrates. Truyền thông mạng xã hội cho rằng, lực lượng SDF chiếm được thị trấn này do có thỏa thuận với các chiến binh IS địa phương do Abu Talhat al-Mohajer dẫn đầu.

Trên vùng nông thôn miền bắc Hama, quân đội Syria tiến công vào làng Shakhtir, Abu Dali và cao điểm Balil, đánh bật các tay súng khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) cùng các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do FSA. Giao chiến tiếp tục diễn ra căng thẳng.

Trang tin Iba’a, cơ quan truyền thông tổ chức khủng bố HTS tuyên bố, các nhóm chiến binh phá hủy một xe BMP-1 và một xe tăng quân đội Syria trong các cuộc giao chiến ác liệt ở Hama.

Trong khu vực Đông Ghouta gần Damascus, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiếp tục giao chiến ác liệt với nhóm Hồi giáo cực đoan Ahrar al-Sham trong Căn cứ Thiết giáp, các lực lượng vũ trang Syria tái lập quyền kiểm soát khu nhà chỉ huy và khu vực 446.

Về cơ bản, quân đội Syria đã giành lại toàn bộ những địa bàn mà nhóm Ahrar al-Sham chiếm được trong cuộc tấn công.

Trên cao nguyên Golan thuộc vùng nông thôn miền nam Syria, quân đội Syria tiến công vào các làng Kafr Hawar, Bayt Sabir, Baytima, giải phóng hoàn toàn các địa bàn này. Các tay súng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) buộc phải rút lui khỏi các khu dân cư sau các cuộc tấn công quyết liệt của quân đội Syria và sự phản đối của người dân địa phương.

Quân đội Israel phản ứng cứng rắn với chiến dịch tấn công của quân đội Syria, sử dụng pháo tăng bắn liên tiếp 2 lần vào chiến tuyến quân đội Syria. Vụ pháo kích đầu tiên diễn ra ngày 18.11.2017. Vụ pháo kích thứ hai xảy ra vào ngày 20.11.2017.

Quân đội Syria không có thương vong. Tel Aviv bắt đầu nhận thấy chiến lược của mình trên cao nguyên Golan bắt đầu sụp đổ do quân đội Syria đang khôi phục dần quyền kiểm soát các khu vực trước đây bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ.