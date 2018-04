Quan chức cấp cao thứ 3 rời Hội đồng An ninh Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một thông báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Rai Shah cho biết Nhà Trắng cảm ơn Tiến sỹ Schadlow vì sự phục vụ và vai trò hàng đầu của bà trong việc xây dựng chiến lược an ninh "Nước Mỹ trước tiên”.



Bà Schadlow đã từ chức sau 3 tháng làm việc cho chính quyền Tổng thống Trump. Bà được biết đến với vai trò quan trọng trong việc soạn thảo chiến lược an ninh quốc gia mới nhất của Mỹ.

Đây là vị quan chức cấp cao thứ ba rời Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, sau Cố vấn An ninh nội địa, ông Thomas Bossert và phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Michael Anton, kể từ khi cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) John Bolton, 69 tuổi, người theo chủ nghĩa “diều hâu hiếu chiến” bắt đầu nhiệm sở trên cương vị là Cố vấn An ninh quốc gia cho Tổng thống Trump.

Trước đó, việc Tổng thống Trump lựa chọn ông Bolton làm Cố vấn An ninh quốc gia hồi trung tuần tháng 3 vừa qua đã khiến dư luận Mỹ quan ngại vì nhà ngoại giao kỳ cựu này nổi tiếng là chính khách có quan điểm cứng rắn, chủ trương hành động quân sự với Triều Tiên và Iran.

Giới phân tích chính trị tại Mỹ nhận định với quyết định trên, Tổng thống Trump muốn phát đi một thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên rằng nước này cần tham dự cuộc gặp thượng đỉnh như kế hoạch đã định nếu không muốn phải đối mặt với những biện pháp quân sự mạnh tay từ Washington.



Ông Bolton tán thành quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách việc kiểm soát vũ khí và Đại sứ Mỹ tại LHQ dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush.

Các ý kiến phân tích cho rằng quyết định bổ nhiệm ông Bolton là dấu hiệu cho thấy sự "rối rắm" trong nội bộ chính quyền của Tổng thống Trump khi Nhà Trắng vừa đồng thời tuyên bố sẽ đàm phán với Triều Tiên và đồng thời cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson, người luôn ủng hộ đàm phán với Bình Nhưỡng.

