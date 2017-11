Quá khứ của "nghịch tử" chém mẹ và em gái vì không được chia đất

Quá khứ bất hảo của "cậu ấm" chém mẹ và em gái



Làng Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì vốn yên bình bỗng nhiên xôn xao sau khi xảy ra vụ án con trai chém trọng thương mẹ đẻ cùng em gái ruột hôm 3/11 vừa qua.

Căn nhà bà Nguyễn Thị T. (SN 1956, trú tại đội 4 thôn La Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) ở cùng gia đình con trai Hoàng Đình Hợi (SN 1983) là nơi xảy ra vụ án thương tâm.



Trước kia, Hoàng Đình Hợi không biết chữ, anh ta từng đánh mẹ, từng dọa chém mẹ...là những điều mà công an xã và người dân chia sẻ với chúng tôi.



Học 4 năm lớp 1 nhưng không qua nổi, Hợi bỏ học ở nhà. Khi đến tuổi trưởng thành, Hợi lấy người vợ đầu tiên thì nhanh chóng đổ vỡ vì cả hai vợ chồng không chịu khó làm ăn. Sau đó, Hợi mới lấy người vợ hiện tại và có được 2 người con một trai, một gái.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Hợi cao khoảng 1m60, thân hình mập mạp, khuôn mặt tròn, giọng nói to và vang như "cái thùng rỗng". Mỗi khi xảy ra cãi nhau, người dân lại được "hứng" hết mọi câu chửi của Hợi.

"Hơn 1 tháng trước, vào 11 giờ đêm, Hợi chửi mẹ đẻ bằng những câu từ tục tĩu rồi đe dọa: "Bố mày mài dao, bố mày sẽ giết mày… khiến bà T. sợ quá chạy sang nhà con gái Hoàng Thị H. (SN 1989).

Con dâu tôi gọi điện thoại hỏi nên làm thế nào? Tôi chỉ biết khuyên là nên báo trưởng thôn, công an xã đến giải quyết chứ chẳng biết làm thế nào", bà Lờ, thông gia với bà T. chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Thuần (trưởng công an xã) cho biết, cách đây khoảng 5 năm về trước, công an có từng mời Hợi lên trụ sở công an xã để làm việc về hành vi đánh mẹ của anh Hợi. Nhưng, sau đó chính bà T. có lên xin rút đơn tố cáo về hành vi của anh Hợi. Gần đây nhất là cách đây hơn 1 tháng công an xã cũng đã đến khuyên răn Hợi khi anh dọa đánh, chém mẹ nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra thật sự…



Ở với con trai nhưng lủi thủi một mình

Khi hỏi cháu cháu Hoàng Đ.Q. (6 tuổi, con trai Hợi) rằng bố có hay mắng bà nội không thì Q. trả lời "Có" và đứa trẻ 6 tuổi lộ rõ sự lo lắng, sợ hãi khi nói: "Cháu không dám bênh bà vì cháu sợ khi bố cầm kiếm".



Cháu Q. con trai Hợi

Q. nói tiếp về bà nội:"Bà không ăn cơm cùng nhà cháu, bà ăn ở chỗ làm. Bà không nghỉ làm buổi nào cả, khi nào tết bà mới ra ăn cùng gia đình cháu. Cháu yêu mẹ nhất, cháu cũng yêu bố và bà lắm. Khi cháu nằm ở viện bà mua sữa mang cho cháu, lúc cháu ở nhà bà thường mua bánh mì cho cháu…"

Anh N.V.T, người hàng xóm chỉ tay lên tầng 3, là nơi xảy ra sự việc đau lòng rồi kể rằng khi nghe tiếng hô hoán, anh chạy ra đến cổng thì đã thấy bà T. vừa chạy tay vừa ôm đầu và máu chảy nhiều. Đúng lúc đó có người đi qua ngõ nên đã nhanh chóng chở bà T. đến bệnh viện cấp cứu.

Còn chị H. con gái bà T. được một người khác chở tới bệnh viện cấp cứu.

Một người dân địa phương chia sẻ, bà T. đi làm giúp việc từ sáng tới khuya suốt 5 năm nay. Mỗi khi về tới nhà là bà lại lên phòng lủi thủi một mình. "Gia đình con trai nhiều khi có miếng thịt vịt, thịt ngan nhưng chẳng đoái hoài gì đến mẹ", người này nói.

Chị Hoàng Thị H. bị chém trọng thương.

Trước đó, tối ngày 3/11, giữa Hợi và mẹ cùng em gái xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất đai. Trong lúc nóng giận, Hợi đã chém mẹ và em gái trọng thương. Bà T. và chị H. sau đó được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên viện 108 để điều trị.

Được biết, trước khi chồng bà T. mất có để lại cho bà một mảnh đất. Sau khi 2 cô con gái đi lấy chồng, bà T. đã chia cho mỗi người một phần của mảnh đất này. Hợi biết được việc mẹ chia đất cho 2 em gái mà không chia cho mình nên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Hiện công an huyện Thanh Trì đã tạm giam đối tượng Hoàng Đình Hợi để làm rõ vụ việc.