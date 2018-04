Quá bức xúc, Đại sứ Syria dành gần 30 phút mắng liên quân là nói dối, gây sự, đạo đức giả

Rạng sáng ngày 14/4 (giờ địa phương), liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phóng hơn 100 quả tên lửa vào lãnh thổ Syria - động thái trả đũa nhằm vào chính quyền Tổng thống Assad khi Nhà Trắng cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học hôm 7/4.

Ngay sau vụ không kích, Nga đã yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình Syria, nhằm lên án động thái của liên quân.

Trong hơn 160 phút thảo luận, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari đã dành gần nửa tiếng đồng hồ để chỉ trích hành động không kích của Mỹ-Anh-Pháp, lên án ba quốc gia gây hấn đã phớt lờ, thậm chí phá hủy trật tự quốc tế hiện nay.

Đại diện Syria tức giận nói, Mỹ, Pháp và Anh là "những kẻ nói dối, gây sự, đạo đức giả" khi theo đuổi chính sách "can thiệp và chủ nghĩa thực dân", dẫn đến phá hoại chứ không phải bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, vi phạm quy định của Liên hiệp quốc.

Ông này thậm chí còn mang theo 3 bản Hiến chương Liên hợp quốc (gồm 2 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Pháp) tới phiên họp và yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc chuyển tới đại diện ba nước này với mục đích "nhắc nhở, hạn chế sự thiếu hiểu biết, bạo lực" của ba nước liên quân.



Trong khi đó, giải thích cho hành động của Washington, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết, thời gian đối thoại với chính quyền Tổng thống Assad đã kết thúc và đây là cuộc không kích hợp pháp-đã hạn chế thiệt hại vào dân thường nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học ở Syria.

"Chúng tôi sẽ gây thêm áp lực nếu chính phủ Syria muốn thử sự kiên nhẫn của Nhà Trắng", bà Haley cho biết, tại Mỹ đạn đã lên nòng.



Đại diện Anh và Pháp cùng khẳng định, đây là cuộc tấn công hợp pháp cũng như yêu cầu Nga có trách nhiệm kêu gọi Syria tham gia đàm phán giải quyết tình hình.

Tại phiên họp, dự thảo nghị quyết lên án cuộc tấn công Syria của liên quân Mỹ-Anh-Pháp do Nga đệ trình đã không được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua do chỉ có 3 trong tổng số 15 nước thành viên bỏ phiếu ủng hộ.

Điều kiện để một nghị quyết được thông qua chỉ khi nhận được ít nhất 9 phiếu ủng hộ, trong đó các nước ủy viên thường trực hội đồng gồm Mỹ-Anh-Pháp-Nga-Trung Quốc nhất trí đồng thuận, không bỏ phiếu chống.