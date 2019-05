Pizza 4P's, câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng từ sở thích của bạn gái cũ, học làm phomai qua Youtube

Trung tuần tháng 5/2019, chuỗi nhà hàng Pizza 4P's đã hoàn tất nhận vốn đầu tư từ quỹ của Mekong Capital, đánh dấu một chặng đường mới sau 8 năm khởi nghiệp tại Việt Nam. Trước đó, Pizza 4P's đã từng nhận vốn của Seedcom, một quỹ đầu tư khởi nghiệp do ông Đinh Anh Huân, nguyên đồng sáng lập Thế giới di động (MWG) làm Chủ tịch. Ngoài ra Pizza 4P's còn nhận vốn của Chikaranomoto (sở hữu chuỗi nhà hàng ramen Ippudo tại Nhật Bản) và Locotto.

Tại thời điểm năm 2017, khi mới chỉ có 7 cửa hàng, Pizza 4P's đã được định giá khoảng 20 triệu USD, hiện tại chuỗi nhà hàng này đã tăng lên 11 cửa hàng tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Sự kết hợp giữa phong cách phương Tây và ẩm thực địa phương khiến chiếc bánh pizza rất đa dạng, đó có thể là pizza sashimi cá hồi, hay pizza chả cá, thậm chí là pizza bún đậu mắm tôm!

Khởi nghiệp từ sở thích của bạn gái cũ

Mặc dù được kỳ vọng là nhà hàng pizza đắt khách nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại và được đánh giá cao trên các website về ẩm thực, tuy nhiên câu chuyện khởi nghiệp của những người sáng lập Pizza 4P's lại bắt đầu từ một sự tình cờ: Không một ai là đầu bếp chuyên nghiệp hay có năng khiếu về làm pizza hay phomai.

Pizza là niềm tự hào của người Ý nhưng đồng sáng lập chuỗi nhà hàng này lại là người Nhật, vợ chồng anh Yosuke và Sanae Mashiko.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ khi bạn gái cũ của Yosuke nói với anh "Này, sao chúng ta không xây một lò nướng bánh pizza ở sân sau nhỉ?". Với sự giúp sức của những người bạn, Yosuke đã biến ước mơ của bạn gái thành sự thực và lò nướng bánh pizza sau nhà đã trở thành nơi tụ tập của nhóm bạn vào cuối tuần. Đó là một nơi tràn ngập tiếng cười, và pizza là loại bánh mà bạn có thể tùy ý muốn bỏ thứ gì lên đó cũng được. Họ thảo luận với nhau xem pizza ai làm ngon nhất và tình bạn hữu ngày càng được thắt chặt.

Tuy nhiên không lâu sau đó, chiếc lò pizza sau vườn đã bị phá hủy sau khi chính quyền lấy lại khu đất và bản thân Yosuke cũng chưa nảy sinh ra ý tưởng mở chuỗi nhà hàng pizza.

Sau này, Yosuke sang Việt Nam và làm việc cho một quỹ đầu tư mạo hiểm, trước đó anh theo học nguyên ngành xã hội học và phim ảnh tại Anh và Australia, còn vợ anh Sanae Takasugi học chuyên ngành chính trị Trung Quốc và truyền thông tại Nhật. Hai người gặp nhau khi cùng làm chung tại quỹ CyberAgent và cùng ấp ủ cho mình kế hoạch khởi nghiệp mang tính sáng tạo.

Với số vốn ban đầu 100.000 USD, Yosuke và Sanae đã quyết định mở nhà hàng đầu tiên tại Lê Thánh Tôn, TP.HCM, sau khi tìm mãi không ra được món pizza mà mình yêu thích!. Họ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về công thức pizza, và điều này không gây khó khăn với vợ chồng Yosuke. Việc kết hợp giữa hương vị phương Tây và địa phương đã khiến hầu hết bạn bè xung quanh họ đều cảm thấy thích thú. Với phomai, Yosuke nhận thấy rằng, việc nhập khẩu phomai sẽ tăng chi phí trong khi không giữ được vị tươi ngon, và họ quyết định tự làm phomai của riêng mình.

Từ trang trại tới bàn ăn - Lan tỏa năng lượng tích cực

Món ăn gắn với tên tuổi của Pizza 4P's là phomai Burrata béo ngậy kết hợp giữa lớp vỏ bọc của phomai tươi Mozzarella và bên trong là kem đặc và cheese cắt nhỏ. Đây là loại phomai có nguồn gốc từ miền Nam nước Ý, vì đây là phomai tươi và có thời gian bảo quản rất ngắn nên giá cả của nó không hề rẻ.

Phomai tươi Burrata đặt trên miếng bánh pizza

Năm 2012, một thực khách người Ý đã gọi phomai Burrata tươi cho topping của chiếc bánh pizza, và đó là ý tưởng cho Yosuke nghiên cứu đưa món ăn này vào menu của mình. Và anh đã học cách làm phomai ngay tại nhà hàng ở Lê Thánh Tôn.

Trong một bài phỏng vấn báo giới, Sanae đã gọi xưởng sản xuất phomai ban đầu của mình "giống như một phòng thí nghiệm". Yosuke và Sanae cùng những người bạn đã học cách làm phomai qua Youtube, và sản phẩm ban đầu ...không ra gì!!! Phomai không thể kết dính và trôi tuột qua kẽ tay.

Trước khi tiếp tục câu chuyện, hãy bàn một chút về cái tên của cửa hàng. Vì sao là 4P? "Four piece" (4 miếng), hay là "For Peace" (vì hòa bình)? Theo một bài báo đăng trên New York Times, tên đầy đủ của Pizza 4P's là "Platform of Personal Pizza for Peace", phản ánh nỗ lực tiếp tục lắng nghe khách hàng và không ngừng cải thiện trải nghiệm pizza của họ.

Mong muốn của Yosuke và Sanae là đem lại những trải nghiệm phong phú để giúp cho mỗi vị khách khi bước vào mỗi cửa hàng Pizza 4P's sẽ gặt hái được những điều thú vị và tích cực. Năng lượng tích cực được lan tỏa qua những trải nghiệm ẩm thực và mỗi thực khách khi ra về đều có cảm nhận tích cực dù chỉ là một chút thôi.

Đó là lí do vì sao Yosuke quyết định sự sản xuất phomai của riêng mình mà không nhập khẩu, với mục tiêu là "tươi, giá thành rẻ và an toàn".

Ban đầu, Pizza 4P's sản xuất phomai quy mô nhỏ ngay tại tầng trên của nhà hàng Lê Thánh Tôn, đa phần là mozarella. Tuy nhiên chất lượng sữa không tươi mới và quy mô nhà hàng đã tăng nhanh chóng lên Yosuke quyết định thành lập một cơ sở sản xuất phomai tại thị trấn Đơn Dương, cách Đà Lạt 1h chạy xe.

Thời kỳ đầu Yosuke lấy sữa của các hộ nông dân xung quanh, nhưng sau này nhận ra chất lượng sữa vẫn không đạt như mong muốn, anh đã chọn cách mua bò từ Thái Lan về tự nuôi, tự lấy sữa, tự làm phomai, theo một tiêu chuẩn khép kín từ trang trại đến bàn ăn.

Quá trình làm phomai Burrata (hình: Pizza 4P's)

Masashi Kubuta, quản lý cơ sở sản xuất phomai tại Đơn Dương của Pizza 4P's đã được đào tạo tại Pháp và anh đã gửi email cho Yosuke để xin việc sau khi tìm kiếm từ khóa "người làm phomai" khi còn ở Nhật. Với sữa tươi sản xuất tại nông trại và kĩ thuật chuyên nghiệp, Pizza 4P's đã thành công trong việc sản xuất phô mai Burrata tại Việt Nam.

Những viên Burrata được làm tại Đà Lạt, ngay lập tức được đóng gói sản phẩm trong nước muối và vận chuyển vào thành phố HCM. Phô mai cực kì tươi và Burrata trong tiếng Ý có nghĩa là "viên bơ", nó có vị béo ngậy, dịu và có mùi bơ, và nó là một sản phẩm đóng dấu "made by Pizza 4P's".

Rau rocket, cà chua và phomai Burrata đều được trồng organic và sản xuất tại Đà Lạt

Omotenashi - Tinh thần hiếu khách của người Nhật Bản

Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Pizza 4p's là "Omotenashi", nghĩa là tinh thần chào đón khách với tất cả tấm lòng, thể hiện lòng hiếu khách của người Nhật Bản. Omotenashi thể hiện một cách suy nghĩ quan tâm chu đáo đến khách hàng hơn là chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn thuần, "mang lại wow, chia sẻ hạnh phúc'.

Nó được thể hiện trong các chi tiết rất nhỏ, như nhân viên phải học cách rắc topping và phomai sao cho mỗi một miếng bánh được cắt ra đều mang đầy đủ các loại topping. Sanae chia sẻ: "Chúng tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc, vì thế chúng tôi muốn chia bánh sao cho mỗi miếng bánh đều có đủ hương vị của hạnh phúc".

Hay như không gian của Pizza 4P's luôn là một không gian mở. Ở đó các khách hàng có thể tận mắt chứng kiến quá trình làm ra chiếc bánh pizza của người đầu bếp, với sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ và sự hiếu khách của đội ngũ nhân viên. Luôn luôn sẽ có bảng đánh giá chất lượng của khách hàng sau mỗi bữa ăn để nhà hàng có thể cải thiện hơn các sản phẩm của mình.

Các nhà hàng Pizza 4P's luôn là một không gian mở

Pizza 4P's không chú trọng đến quảng cáo. Với Yosuke và Sanae, cách quảng cáo tốt nhất là truyền miệng và việc của chủ nhà hàng và người đầu bếp là tập trung tốt nhất vào chất lượng của bánh. Và điều này cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang thành công, hầu hết các khung giờ đều kín chỗ và khách muốn đến Pizza 4P's thường phải đặt trước.

Theo dữ liệu của VIRAC, doanh thu của Pizza 4P's trong năm 2017 đạt hơn 283 tỷ, tăng 79% so với năm trước đó. Đồng thời lợi nhuận tăng vọt lên gần 33,3 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với mức 5,5 tỷ đồng của năm 2016.

Năm 2018, hoạt động kinh doanh tiếp tục bùng nổ khi doanh thu của công ty tăng 45% lên 411 tỷ đồng còn lợi nhuận tăng 65%.

Trả lời New York Times, Yosuke cho biết mục tiêu của anh muốn Pizza 4P's vươn ra khỏi TP.HCM, có thể là sẽ mở tại tất cả các thủ đô ở khu vực Đông Nam Á, sau đó là Tokyo, London và New York. Nhưng ước mơ lớn nhất của Yosuke là mua một hòn đảo với giá khoảng 10 triệu USD, mở một khu nghỉ dưỡng sinh thái nơi khách có thể học làm bánh pizza và nông nghiệp bền vững.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các nhà sáng lập Pizza 4P's sẽ còn nhiều việc phải làm, khi nhận vốn mới của các quỹ đầu tư và quan trọng hơn cả là đảm bảo giữ nguyên được chất lượng của các món ăn khi mở rộng chuỗi.