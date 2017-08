Tin từ báo Zing.vn cho hay, chiều 9/8, tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để mua vé khi qua trạm thu phí Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) tiếp tục diễn ra. Giao thông qua khu vực bị tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Lúc này, phóng viên P.H của báo Thanh niên đang chụp ảnh dòng xe kẹt cứng thì bị một người trong đám đông ném đá khiến anh H bị sưng vùng đầu và trầy xước. Anh H cho biết, sau khi anh bị ném đá thì một người đàn ông vội bỏ đi. Người dân xung quanh nói đã tận mắt thấy người đàn ông ném đá vào anh.

Theo báo công an nhân dân, người ném vật cứng vào phóng viên H mặc thường phục. Khi có sự can thiệp của nhiều người, người đàn ông đã đi vào một con hẻm. Sự việc được nhiều người quay clip.

Báo Người lao động thông tin, theo tìm hiểu của tờ này thì người ném đá vào phóng viên là trưởng công an xã Phú An, nơi đặt trạm thu phí Cai Lậy. Tuy nhiên, trên báo Dân Việt, đại tá Nguyễn Hữu Trí (Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết vụ việc mới xảy ra nên chưa thể kết luận đúng sai.

"Vụ việc vừa xảy ra tối hôm qua và tôi chỉ đạo kiểm tra xử lý, xác minh làm rõ người mà dư luận đề cập là công an xã, không chính quy", Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nói với báo Dân Việt.



Ảnh: Người lao động





(Tổng hợp)